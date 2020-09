Sin mencionarlo, el lunes el presidente argentino, Alberto Fernández, hizo duras críticas contra su predecesor, Mauricio Macri, quien a su vez había fustigado al actual gobierno en una columna que publicó el domingo en el diario La Nación. Durante un evento en una fábrica de productos sanitarios, en el que el mandatario lanzó el programa Precios Cuidados para la Construcción, que fijará precios de referencia con una reducción de 5% en decenas de insumos de ese rubro, el mandatario dijo, en referencia al gobierno anterior, que “una Argentina que sumerge en la pobreza a 40% de la población, porque le quita el trabajo y promueve la especulación, les sirve a muy pocos. Nosotros queremos una Argentina que nos sirva e incluya a todos”. “No queremos multiplicar la estafa que vivimos los últimos cuatro años”, agregó.

De acuerdo a lo que consignó Página 12, en el acto, en el que estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, Fernández expresó también que “el verdadero dilema es entre los que creen que el Estado debe estar asociado a los que producen y trabajan, y los que creen que la Argentina tiene que ser un país para pocos, y están convencidos de que es mejor negocio tener dinero en paraísos fiscales, donde no pagar impuestos y enriquecerse. Así potenciaron las fortunas que heredaron o que hicieron evadiendo impuestos”, en clara referencia a su antecesor.

Macri, quien venía manteniendo un perfil bastante bajo e incluso permaneció fuera de Argentina durante algo más de un mes, tiempo en que estuvo junto a su familia en Francia y Suiza, publicó el domingo en el diario La Nación una columna titulada “Para defender el presente y ganar el futuro”. En el texto criticó al actual Ejecutivo que preside Fernández, al que acusó de estar llevando adelante “un ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución”. “Las autoridades al frente del Poder Ejecutivo vienen desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución. Para poder gobernar sin límites, violentan la ley fundamental de la Nación”, expresó Macri, quien además criticó las políticas que lleva adelante el gobierno de Fernández para combatir la propagación del coronavirus.

“Se utilizan las restricciones sanitarias para impedir la libre circulación de las personas, y sólo pueden hacerlo aquellos que estén habilitados a extender una declaración jurada que se debe someter a la consideración de las autoridades”, cuestionó el ex mandatario. “No se reconocen los derechos básicos de los ciudadanos para que cada uno proyecte su vida como quiera hacerlo, porque es el Estado el que aspira a decidir por nosotros. Pretende nivelar para abajo”, agregó Macri.

El ex presidente también elogió a las movilizaciones que se llevan a cabo en el país, contra el gobierno y las medidas de cuarentena. “Esta sociedad ya no tolera el atropello a las instituciones, la corrupción de los funcionarios, el delito en ninguna forma, la injusticia, la inseguridad, la impunidad, la violencia, la prepotencia y la anomia”, escribió el ex presidente. “La conciencia cívica se expresa. Autoconvocada y vigorosa, se hace oír como en las grandes gestas”, expresó Macri en su columna, publicada el mismo día en que las marchas anticuarentena convocadas tuvieron escasa adhesión, tanto en Buenos Aires como en el resto del país.