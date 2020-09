El reelecto intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sostuvo que las visitas del presidente Luis Lacalle Pou y el gobierno nacional durante la campaña a departamentos que estaban “reñidos” en la disputa electoral “generó algún ruido”, aunque “no hay que subestimar a la ciudadanía”.

“Sin duda, la presencia del gobierno nacional respaldando a sus candidatos genera una fortaleza. No sé si explica todo, pero hubo sí una presencia del presidente por parte de algunos departamentos reñidos”, dijo Orsi durante una conferencia que brindó hoy, en la que no obstante llamó a su partido político, el Frente Amplio, a “reflexionar” y “analizar el peso del interior en el crecimiento y el desarrollo del mismo”.

Orsi también se pronunció respecto a la decisión del Ministerio de Ambiente de suspender la habilitación de la planta de gestión de residuos que la Intendencia de Canelones quería construir en la zona de Cerro de Mosquitos.

“Lo óptimo tiene que ser una disposición final de residuos y moderna. Como establece la Organización de Naciones Unidas, debemos ir al relleno sanitario como solución. Un problema de América Latina y de Uruguay es que tiene vertederos a cielo abierto, manejados como antes”, expresó Orsi.

Según dijo, la propuesta de la planta de gestión de residuos, que tenía el aval de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, iba en esa línea, y “no tuvo “ningún tipo de objeción desde el punto de vista medioambiental”. “Es la mejor y la que ecológicamente es más óptima. Esas consideraciones ha hecho el informe técnico del gobierno”, sostuvo. La autorización medioambiental del proyecto fue aprobada en los últimos días de la administración de la gestión del gobierno del Frente Amplio.

Orsi dijo tras la decisión del Ministerio de Ambiente de suspender la habilitación, conversará con las autoridades nacionales a ver “si se plantea otro tipo de soluciones con otra tecnología que es mejor para que esto sea viable”, aunque sostuvo que le preocupan los “tiempos”, porque “la ciudadanía se merece tener un relleno sanitario y una disposición final moderna”. “Con estos temas no se puede hablar de política y no se puede decir cosas que no son ciertas. El Uruguay tiene un nivel técnico como para trabajar en esto y la duda hoy es si hay una propuesta distinta, que no la conozco”, afirmó el reelecto intendente.

A su vez, Orsi fue consultado por la propuesta del ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, de instalar nuevos peajes en el anillo perimetral de Montevideo, aunque evitó tomar una postura. “Hay que analizarlo, ni lo niego ni lo apruebo, aunque no existe en el plan departamental”, expresó.

Durante la conferencia Orsi anunció que se reunirá con varios ministros del actual gabinete, y también con los 30 alcaldes electos del departamento, empezando por los que no son del Frente Amplio. Además, aseguró que creará dos nuevos municipios, en Juanicó y en Camino del Andaluz.

Por último, describió algunas prioridades para su gestión: dijo que será necesario “simplificar las estructuras” para evitar la “dispersión de áreas” y trabajará a través de unidades de desarrollo social, productivo, institucional y territorial. Además, subrayó que buscará hacer énfasis en el área social, para trabajar sobre “las consecuencias que genera la crisis”.

Respecto a su futuro gabinete, dijo que estarán allí “los mejores y más idóneos”, contemplando también la representatividad del “arco frenteamplista, y la sensibilidad y las corrientes de la fuerza política”. “Es una mezcla de las dos cosas: ni con la tecnocracia, ni con la política metiéndose en todo y resolviendo todo”, explicó.