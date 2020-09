La polémica en torno a Ortodoxia Batllista, el sector que lidera Baltasar Brum, sumó un nuevo capítulo este jueves. El Comité Ejecutivo de Montevideo del Partido Colorado (PC) emitió una declaración en la que señala que en el acto público del miércoles, en el que se anunció el acuerdo entre el sector y el Frente Amplio (FA) para las elecciones departamental, se quebró el “fair play” de la campaña, a través del “engaño” para “confundir al electorado” y “obtener provecho electoral”.

El Comité Ejecutivo denunció que en el evento había cartelería con la leyenda “Partido Colorado” y “Batllismo” y recordó que Ortodoxia Batllista no integra los registros del PC ni compareció “jamás bajo nuestro lema a una elección”. Aunque se reconoce que la “cara visible” es Brum -que fue edil e integró en las elecciones nacionales pasadas la lista 2000-, se indica que no integra ningún órgano de conducción y “ya no forma parte de los 600 convencionales nacionales, ni de los 300 convencionales departamentales”.

Por tanto, el PC rechaza la “actitud” del FA, de “desconocimiento de las resoluciones de la Corte Electoral, “que el pasado 28 de agosto le dio la razón a nuestro partido ante la denuncia presentada por la utilización de simbología alusiva al PC”, en relación a la carta que envió el ex presidente Julio María Sanguinetti al organismo para que se prohíba el “uso constante” que corresponde “única y exclusivamente” a esa fuerza política por parte del frenteamplista Fernando Amado.