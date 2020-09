Durante una recorrida en Rocha este fin de semana, el ex presidente y actual senador del Frente Amplio (FA) José Mujica fue consultado respecto del posible desafuero del también senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, y con sus declaraciones sumó una nueva polémica al debate sobre el desafuero, al asegurar que si Manini es desaforado y la Justicia no encuentra elementos para juzgarlo, “no va a tener” los votos del FA para volver a su banca. Además de los reparos desde el punto de vista jurídico sobre los dichos del ex mandatario ‒hay distintas interpretaciones sobre el procedimiento‒, senadores de distintos sectores del FA negaron que haya una postura en ese sentido y, por el contrario, afirmaron que si Manini es declarado inocente se aprobará su regreso al Senado.

“Supongamos que Manini va a declarar y después no pasa nada, la Justicia dice que no tiene elementos y eso. ¿Cómo vuelve al Parlamento? Para volver necesita 21 votos del Senado que le apruebe que venga y no los va a tener. Y no los va a tener con toda la coalición porque precisa votos de la minoría, que somos los frentistas. En ese caso necesita cuatro o cinco votos del Frente, que no los va a tener”, sostuvo Mujica en declaraciones a Telenoche durante un acto en apoyo a la candidatura de Aníbal Pereyra para la intendencia rochense.

Consultado por la diaria, el senador Eduardo Bonomi, perteneciente al Movimiento de Participación Popular, mismo sector que el ex presidente, señaló que no hay una postura definida a nivel de bancada pero consideró que “si saliera el desafuero y después la Justicia no tomara medidas porque considera que no hay que tomarlas, no creo que haya inconveniente en que [Manini] vuelva al Parlamento”. Si bien aclaró que es una opinión personal, afirmó que tiene “la impresión” de que “esa es la tónica de los demás compañeros”. En la misma línea, la senadora Liliam Kechichian, de Fuerza Renovadora (sector al que también pertenece Mario Bergara) aseguró que lo afirmado por Mujica “es algo personal que el FA nunca analizó”.

“Yo puedo contestar, por Fuerza Renovadora, que nosotros somos una fuerza democrática y que, obviamente, si el senador Manini va a la Justicia y la Justicia no encuentra un delito por el cual juzgarlo, podrá volver al Parlamento, sin ninguna duda”, afirmó Kechichian a la diaria. “No comparto las opiniones del senador Mujica, pero, por otro lado, no las discutió el FA en ningún momento”, aclaró la ex ministra de Turismo, y consideró que el FA “se va a mover como se ha movido siempre, dentro de los parámetros de la democracia”. En ese sentido, mencionó los casos del diputado Wilson Ezquerra y del senador Daniel Bianchi, ambos nacionalistas, que fueron retornados “sin necesidad de esos votos”. El senador Daniel Olesker (Partido Socialista) también consideró que “la interpretación del caso Bianchi es de las más adecuadas: si la Justicia lo exonera, terminado el proceso vuelve a su lugar”.

Por su parte, el senador comunista Óscar Andrade coincidió con sus colegas en que si el ex comandante en jefe del Ejército demuestra su inocencia ‒para lo cual, a su entender, “va a tener mucha dificultad”‒, “el FA, si fuera necesario, va a dar los votos, porque de ninguna forma va a dejar afuera a un senador que prueba su inocencia”. “Nunca estuvo en consideración de la bancada del FA, ni por el costado” lo declarado por Mujica, aseguró.

Andrade aclaró que, en su opinión, la discusión debe centrarse en el paso previo, que es el desafuero del senador, para que “la Justicia laude” sobre su caso, porque “sería muy triste para el sistema político uruguayo que por presiones y cálculos de la mayoría de la coalición se impidiera la posibilidad de que la Justicia actúe”. “Yo veo con mucha preocupación lo de la coalición, a mí me resultaría muy triste que el Partido Nacional [PN] termine cediendo, porque sé que hay senadores del PN que no están de acuerdo con amparar en los fueros a Manini, pero la presión que hay es muy fuerte y tiene que ver, sobre todo, con mantener la mayoría parlamentaria de la coalición por un tiempo más”, manifestó.

Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, también ratificó que el “después” del desafuero no se ha discutido en la interna frentista, y coincidió en que “no hay ninguna duda de que si se le retiran los fueros y es declarado inocente, automáticamente retorna al Senado, como ya se hizo anteriormente, por ejemplo en el caso de Bianchi”. En su opinión, lo dicho por Mujica “es una interpretación personal de la Constitución”, que cree “completamente equivocada”, y advirtió que “ahora algún senador de CA está utilizando este razonamiento de Mujica para encontrar una coartada complementaria para impedir el desafuero”.

Al igual que Andrade, Rubio consideró que la coalición de gobierno enfrenta “un gran problema” a raíz de la discusión del desafuero de Manini, “y fundamentalmente el PN”, porque “todas las salidas son complicadas, todas tienen altos costos”. “Si no votan el desafuero, cuando es evidente, de acuerdo a todo el alegato que hizo el fiscal [Rodrigo] Morosoli y toda la documentación que llegó a la comisión, tienen una complicidad objetiva con la conducta de Manini. Si lo votan, se genera un problema político en el interior de la coalición en momentos clave para poder tener mayoría parlamentaria”, apuntó Rubio. “Entonces, yo entiendo el dilema, pero no se puede salir en forma liviana de esta encrucijada, que es una encrucijada de la democracia y de los derechos humanos”, reflexionó el legislador.

Gandini: “Parece que Mujica no quiere que Manini vaya a la Justicia”

El senador nacionalista Jorge Gandini reaccionó rápidamente a las declaraciones del ex mandatario, a las que calificó de “una variable antidemocrática que no conocíamos”. “A mí me cambia todo”, sostuvo Gandini este lunes en Radio Monte Carlo. Para el senador, lo de Mujica “fue una noticia fuerte”, porque “no dijo que esa era su posición personal, lo que dijo es que el FA no votaría el reingreso, y eso es muy grave”. “Si es una posición personal, el FA tendrá que desautorizar radicalmente y con muchísima claridad y contundencia esas expresiones de Mujica, que como siempre alteran el rumbo, y en este caso el rumbo democrático de una institución”, añadió.

“A veces parece que Mujica no quiere que Manini vaya a la Justicia”, reflexionó Gandini, que días atrás dijo a la diaria que si Manini ratifica su intención de ser desaforado votará afirmativamente. “Su posición ha sido esa originalmente, después dijo que sí por disciplina partidaria y dice que cuidado que no vuelve. La verdad, contamina una discusión que tendría que correr por otros carriles”, opinó el legislador.