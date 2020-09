Una de las piezas que faltaba para completar el puzle hacia la votación en el Senado del desafuero del líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se completó el lunes de noche, cuando el senador subió un video anunciando que se retiraría de sala durante su tratamiento. Eso confirmó que no habría ningún voto de CA para aprobar el pedido de la Justicia, y permitió desenredar la interna del Partido Nacional (PN), que tras varios días de negociación este martes resolvió, minutos antes de la reunión de la Comisión de Constitución y Legislación, que tampoco votará el desafuero de Manini Ríos.

La otra resolución de la bancada de senadores del PN fue ir a la comisión con la postura de postergar el tratamiento del tema para luego de las elecciones departamentales. Con los votos de CA y del representante del Partido Colorado, se aprobó que el desafuero de Manini Ríos vuelva a ser tratado el 29 de setiembre y al día siguiente se vote en el plenario del Senado.

Esa decisión no fue acompañada por el Frente Amplio (FA), que votará a favor del desafuero y quería que el tema se resolviera ya. Los senadores de la oposición dijeron que “no se entiende por qué se niega a hacer la votación en estas circunstancias”, hablaron de “especulación política” por parte de la coalición y señalaron que los votos de CA son claves para aprobar el presupuesto.

Así las cosas, habrá pasado cerca de un año desde que el 1º de noviembre de 2019 el fiscal Rodrigo Morosoli solicitara al Parlamento el desafuero del líder de CA, que había sido recientemente electo senador. Morosoli investigó la actuación del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y autoridades de gobierno anterior, en el caso del tribunal de honor militar ante el que compareció en 2018 José Gavazzo, y donde confesó que había hecho desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en el río Negro en 1973. El fiscal encontró pruebas para imputar a Manini Ríos por el delito de omisión de denuncia de hechos de apariencia delictiva en su rol de funcionario público.

Primero el Senado resolvió postergar la decisión del desafuero hasta la siguiente legislatura, que comenzó en febrero y ya tenía a Manini Ríos como titular de una banca. Luego, se dilató el tratamiento en la Comisión de Constitución y Legislación, que desde abril comenzó a reunirse por el tema.

Los tres integrantes blancos en la comisión ‒Carmen Asaín, Graciela Bianchi y Carlos Camy‒ resolvieron que no había mérito jurídico por parte del fiscal Morosoli para imputar a Manini Ríos. El informe que presentaron con sus argumentos, más el video del líder de CA del lunes de noche, fueron los elementos que llevaron a la bancada del PN a resolver no apoyar el desafuero del militar retirado.

“Algunos de los matices se despejaron cuando nos llegó el video que realizó el senador Manini Ríos, que da cuenta de cuál va a ser su posición y cierra una ventana de posibilidades”, expresó este martes el senador blanco Jorge Gandini en Primera mañana, de El Espectador, en lo que fue un adelanto de la posición hecha pública a la tarde. El lunes de noche, previo a conocerse el video de CA, la bancada del PN había pasado a cuarto intermedio y continuaba analizando la posición respecto del desafuero.

Tras la reunión de la comisión este martes de tarde, Asiaín dijo que “lo político evidentemente pesa, pero primó el análisis jurídico de la cuestión”. En igual sentido, el senador Gustavo Penadés expresó en diálogo con Canal 12 que el rol del Senado, según la Constitución, es “analizar los elementos que presenta el fiscal para solicitar el desafuero” y, sostuvo, “se puede concluir que no se reúnen méritos suficientes”. Penadés adelantó que cuando se vote a fin de mes, “la mayoría del Senado va a entender que no existen los méritos jurídicos para proceder al levantamiento de fueros” de Manini Ríos.

Esto es porque los movimientos de este martes dejaron claro el panorama de apoyos y rechazos. Todos los legisladores del PN, más los tres de CA ‒no estará Manini Ríos, sino su suplente‒ y los dos senadores del sector Batllistas, del Partido Colorado, votarán en contra del desafuero. Por la afirmativa lo hará el Frente Amplio y el sector colorado Ciudadanos.

Pablo Lanz, senador de Ciudadanos, informó que esta colectividad entiende que “existen méritos para votar el desafuero” y que presentará en el plenario del Senado “un informe jurídico argumentando a favor”. A su vez, descartó que este sea “un motivo que atente contra la coalición” de gobierno. Consultada al respecto, Asiaín dijo que no es “lo deseable” que existan diferencias en este tema entre los socios de gobierno, pero descartó que se intente un cambio de postura de Ciudadanos.

Luego de conocida la postura del PN, hubo algunos cuestionamientos en la interna. Uno fue del integrante de la Juventud Nacionalista Santiago Gutiérrez Silva, nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz, que escribió en Twitter: “Hoy el gobierno se tragó al partido, dejaron a sus militantes solos y a los jóvenes con una pesada mochila. El pasado no pasa”.

FA: “No se entiende por qué se niega la votación”

Los cuatro representantes del FA en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado votaron en contra de la postergación del tema. Uno de ellos, Enrique Rubio, dijo a la diaria que el oficialismo utilizó “argumentos totalmente circunstanciales, como que se viene la elección departamental”, para dilatar una resolución.

“El PN dijo que tiene una postura sobre el tema de fondo, que es contraria al desafuero, entonces no se entiende por qué se niega a hacer la votación en estas circunstancias, cuando el tema ya fue discutido exhaustivamente”, expresó Rubio. Sostuvo que, a su entender, la decisión es “por especulación política”, para “mantener unida a la coalición y votar el presupuesto”. Pero opinó que el oficialismo omite que “esto significa un boomerang que se prolonga para el gobierno, para Cabildo Abierto y para Manini Ríos, a nivel de la opinión pública”.

A su vez, el senador opositor informó que el FA como bancada llevó una posición respecto del retorno de un legislador en caso de que se aprobara su desafuero: “Si un senador es suspendido, el retorno es automático si se le encuentra inocente o si cumplió la pena que le imponen”. Este martes esto fue consensuado como “la postura de toda la comisión” que analiza el desafuero de Manini, tras el debate que surgió entre expertos constitucionalistas sobre cómo es el procedimiento y si era necesario tener dos tercios de los votos para el retorno.

La búsqueda del FA por zanjar esa discusión procuró “que no pudieran manejar ese pretexto” para no votar el desafuero, explicó Rubio. Es que el sábado, en un acto en Rocha, el ex presidente y senador frenteamplista José Mujica dijo que el líder de CA necesitaría los votos del FA para volver al Parlamento y “no los va a tener”.

A esa frase hizo referencia Manini Ríos en su video: “Es clara la existencia de la posibilidad de que la suspensión de los fueros signifique el no retorno definitivo a la banca”. Este martes Penadés consideró “graves” los dichos de Mujica, “porque confirman que detrás de esto hay una especie de venganza contra Manini”.

Por su parte, la frenteamplista Liliam Kechichian, integrante de la Comisión del Senado, manifestó que “es un mensaje doloroso y triste que el Parlamento sea obstáculo para investigar”, y subrayó que Manini Ríos “tenía en su poder la confesión de Gavazzo desde 2018 y no la transmitió”. También criticó la postura del líder de CA de retirarse de sala cuando se analice el tema: “El artículo 97 permite que si el interesado se declara como parte [del asunto en análisis] y pide autorización, puede participar de la discusión”.

En tanto, la senadora y ex vicepresidenta Lucía Topolansky ironizó sobre la postura del PN: “Los tres votos de Cabildo Abierto deciden el presupuesto, está brava la cañada”. Penadés le respondió: “No se pueden atribuir intenciones o agravar, como he escuchado a altos dirigentes del FA decir que esto es a cambio del presupuesto. Es una barbaridad”.