El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, dijo en Primera mañana, de El Espectador, que no pudieron tratar el tema del traspaso de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) con un tiempo prudente, pero que siempre la “idea” fue que “se sometiera a discusión parlamentaria, y obviamente la intendencia iba a estar involucrada”. “Estamos a disposición de lo que el Parlamento resuelva”, señaló.

También reiteró que se comunicó con la Comisión Administradora del Mercado Modelo para pedir que quitaran el nombre de Nicolás Chiesa como integrante del Consejo Asesor en representación de la cartera, porque nunca fue designado. “Nosotros nunca designamos a nadie. Nicolás Chiesa concurrió a una sesión de la UAM como invitado”, dijo, en referencia a un acta del Consejo Asesor del Mercado Modelo del 14 de julio, que determina que Chiesa estuvo presente en la sesión.

Sobre sus declaraciones polémicas en los primeros seis meses de gestión, dijo: “Reconozco que he metido la pata varias veces. No me defino como político, me defino como un técnico, productor, que tiene que estar en los medios políticos por el rol que represento”.