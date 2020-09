El presidente Luis Lacalle Pou dijo que, a pesar de apoyar la decisión de la bancada de senadores del Partido Nacional, mantiene su posición de que los legisladores no deberían tener fueros. Siendo legislador, había presentado en dos oportunidades un proyecto de ley constitucional para dejar sin efecto los fueros. “La Justicia competente no puede siquiera iniciar el proceso penal sin antes tener que solicitar ante el Poder Legislativo el desafuero del legislador, lo que supone, a su vez, que el legislador, además de ampararse en sus fueros, se ampare en las mayorías parlamentarias para que aquellos no se levanten. Esto no es concebible en pleno Estado constitucional de derecho”, expresaba el entonces diputado en la exposición de motivos del proyecto que presentó en 2011. Según reflexionó este miércoles, la actual Constitución obliga al Parlamento a manifestarse en estas oportunidades como si fuera el Poder Judicial en lugar del Poder Legislativo. “Si se hubiera votado mi ley no estaríamos discutiendo el tema de los fueros y no estarían obligados a analizar jurisdiccionalmente” la situación, expresó.