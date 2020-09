El movimiento Un Solo Uruguay (USU), que se reúne la próxima semana con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, todavía no discutió sobre el artículo del proyecto de Ley del Presupuesto que propone aumentar el salario a los presidentes de las empresas públicas.

De todas formas, Marcelo Nougué, vocero de USU, dijo a la diaria a título personal que no es el mejor momento para hacer el aumento. De todas formas, entiende que es de recibo el planteo de Arbeleche, de que para atraer a los mejores se necesitan mejores sueldos.

“En lo personal no me parece que esté bien en estos momentos. También es cierto que las autoridades buscan que tengan un compromiso de servicio con la sociedad. Entonces el salario pasa a ser secundario, con cargos de nivel internacional no competís igual con lo que se propone, porque en definitiva la gente que quiere acceder a esos cargos no es por cambiar de trabajo es por hacerle un servicio a la sociedad. En parte estoy de acuerdo y no de acuerdo”, concluyó.