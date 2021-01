El director del Banco República (BROU) Pablo Sitjar está embargado desde 2018 por una deuda con la Dirección General Impositiva (DGI) a raíz de un proyecto inmobiliario, según informó este jueves el semanario Búsqueda. Si bien el empresario había firmado un convenio con la DGI en agosto de 2017 para saldar la deuda, cuando era director de THS Accounting Services SA, la compañía dejó de cumplir el convenio después de la cuota número 13, dejando casi un millón de pesos sin pagar, lo que llevó a la DGI a iniciar un juicio en su contra.

Para la presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), Lorena Lavecchia, “es inadmisible que haya personas que le deben plata al Estado trabajando en empresas públicas”. Lavecchia dijo a la diaria que AEBU tomó conocimiento este jueves de la situación del jerarca, y consideró que “llama poderosamente la atención” que no se haya informado de este asunto cuando se votó la venia para su designación en el Parlamento, en abril del año pasado.

“Cuando vos votás la venia como parlamentario tenés que mirar todos los antecedentes, entonces, ¿dónde está la falla? ¿En la Superintendencia que no pasó los antecedentes o en el Parlamento, donde no se tuvo en cuenta esta situación?”, reflexionó la dirigente. Según consignó Búsqueda, la Gerencia de Comunicación del Banco Central del Uruguay (BCU) manifestó que la Superintendencia no tiene potestades para objetar designaciones de jerarcas designados por el gobierno, dado que “tal objeción recae en el Senado de la República”, y agregó que “el hecho de que la persona propuesta tenga un embargo por una deuda por cualquier motivo da mérito al análisis exhaustivo de la situación”.

Para Lavecchia, el rol del Parlamento en esta designación es un aspecto a considerar. La dirigente sindical adelantó que AEBU realizará consultas en ese sentido. “En principio, por supuesto, es inadmisible que haya personas que le deben plata al Estado trabajando en empresas públicas. Porque si se le prohíbe al privado, muchísimo más debería prohibírsele a alguien que va a dirigir una empresa de los uruguayos”, afirmó.

Sitjar fue presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (2013-2016) y director de Renmax Corredor de Bolsa de 2002 a 2016. Esta empresa fue sancionada por el Banco Central del Uruguay (BCU) el 5 de agosto de 2015 con una multa de 300.000 unidades indexadas (unos 937.710 pesos a valores de ese momento). El motivo de la sanción fue la realización de “operaciones ajenas al giro y las deficiencias e incumplimientos constatados en relación a las normas relativas a la prevención del uso de los intermediarios de valores para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”. Actualmente es docente de la Universidad de la República y de la Universidad de Montevideo. Escribe columnas regularmente en el semanario La Mañana y es integrante de Cabildo Abierto.