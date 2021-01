El gobierno de Argentina tiene listo el operativo para viajar a Rusia a buscar la tercera tanda de vacunas Sputnik V. Aunque inicialmente el vuelo de la estatal Aerolíneas Argentinas iba a salir el viernes, la partida se demoró porque se necesitaba el visto bueno de las autoridades rusas.

Tanto la agencia argentina Télam como la rusa Sputnik informaron este domingo que la salida del tercer vuelo se concretaría el lunes; se espera que con este operativo ingresen al país 600.000 dosis de la vacuna rusa.

Con esta tercera tanda se llegaría a 1.200.000 dosis de los 5.000.000 acordados por el gobierno argentino en el contrato que firmó con el centro Gamaleya. En el gobierno de Alberto Fernández admiten que hay una demora respecto del cronograma original, pero aseguran que esto no alterará el plan de vacunación previsto, que hasta ahora ha permitido aplicar 254.456 dosis del primer componente y 25.146 del segundo componente de la Sputnik V. “Lo importante es que no se corte el flujo y la campaña de vacunación siga”, dijo a elDiarioAR un funcionario del gobierno.

La decisión de transportarlas en diversas tandas, argumentan desde el gobierno argentino, tiene que ver con costos pero también con la necesidad de preservarlas y evitar problemas con el almacenamiento, que requiere refrigeración a varios grados bajo cero.

En el plan gubernamental está previsto inocular en primer lugar a los 821.394 trabajadores de salud; luego al personal de seguridad y a las Fuerzas Armadas ‒493.727 personas‒, y después a los 7.414.866 argentinos mayores de 60 años. Otro grupo importante, advierten desde el gobierno, son las 1.417.310 personas que trabajan en la educación primaria, secundaria y universitaria.

Por otra parte, la vicepresidenta Cristina Fernández recibió este domingo la primera dosis de la Sputnik V, tres días después de que hiciera lo mismo el presidente Fernández.

“En el hospital Presidente Perón de Avellaneda [periferia de Buenos Aires], vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no sólo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás. Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia”, escribió la ex presidenta en su cuenta de Twitter.

Fuera de Rusia, Argentina es el país que ha suministrado la mayor cantidad de vacunas del laboratorio Gamaleya. Hasta el momento el país acumula más de 1,8 millones de casos y supera los 46.000 fallecidos por covid-19.