El senador nacionalista Sebastián Da Silva dijo estar “esperanzado” de que el anuncio de la llegada de las vacunas “no demora más de 48 horas”, aunque “si tiene que demorar un poco más para tenerlas en tiempo y forma —la mejor vacuna que pueda existir en el mundo, en un país que no tiene escala—, habrá que esperar”.

Da Silva aseguró en diálogo con Radio Montecarlo que se visualizan en el gobierno algunos “actos preparatorios” que dan a entender que la llegada de las vacunas está por concretarse, como el decreto anunciado extraoficialmente por el gobierno que habilita la firma del contrato por las vacunas al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. El decreto aún no se ha hecho público. “Hay una serie de elementos que marcan eso”, dijo Da Silva, respecto del esperado anuncio. “Si le dan un poder a Delgado y a Salinas, es porque hay un avance”, razonó.

En tanto, el presidente Luis Lacalle Pou se refirió al tema en la tarde de este jueves, y en un diálogo con la prensa admitió su ansiedad por anunciar la compra de las vacunas. “Si ustedes lo están, imagínense yo”, sostuvo

A su vez, da Silva cuestionó al Frente Amplio (FA) y dijo que ha actuado con “infantilismo e ignorancia” en el tema, con “honrosas excepciones” como la de Marcos Carámbula. “Negociar con los laboratorios más poderosos del mundo, con la demanda que tienen, no es fácil, pero el FA probablemente no tiene idea de lo que significan esas cláusulas de confidencialidad”, expresó el legislador.

Da Silva sí admitió que pudo existir un error en la apuesta inicial del gobierno a la hora de apostar al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para acceder a las vacunas. “Pudimos tener algún delay, que es en haber confiado en la OMS para la confía de la vacuna. Es algo que no funcionó, en ninguna parte del mundo. La realidad marcó una carrera por las vacunas que desarrollaron todos los países. Hay que ser realista y confiar en la inteligencia del gobierno”, dijo al respecto.

FA cuestiona la demora en el anuncio de las vacunas

En tanto, la oposición volvió a cuestionar que el gobierno no haya anunciado todavía cuándo llegarán las vacunas al país. “Este es un tema de las mayores preocupaciones de nuestra población. Somos de los pocos países de América que no está en un proceso de vacunación”, dijo el senador frenteamplista Charles Carrera, que cuestionó la “falta de transparencia” del Ejecutivo y se preguntó por qué el Ejecutivo no autorizó al Casmu a traer las vacunas Sputnik V, a pesar de haber firmado un precontrato.

Carrera además aseguró que al gobierno le faltan acciones para apoyar la “problemática económico y social que vive la población”. El senador acusó al Ejecutivo de estar “a contracorriente” y dijo que es necesario “no perder capacidad productivas” y “dar garantías a la población”.