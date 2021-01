La Cámara de Senadores se reunirá de forma extraordinaria este miércoles para tratar tres proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo vinculados a la defensa nacional: el ingreso al país de un avión Hércules con 25 tripulantes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de un buque oceanográfico español, y la participación de tres oficiales de la Armada Nacional en el Ejercicio Panamax 2021. A pedido de la bancada del Frente Amplio (FA), autoridades del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) comparecerán ante la Comisión de Defensa el mismo día para informar sobre los proyectos entrantes y sobre la llegada inminente de un buque de la Guardia Costera estadounidense, cuyo ingreso fue aprobado en diciembre del año pasado.

“Autorízase el ingreso al territorio nacional de veinticinco efectivos y una aeronave HC130-J (Hércules), pertenecientes a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, a fin de realizar actividades de Búsqueda y Rescate e intercambio de experiencias con la Fuerza Aérea Uruguaya, entre los días 13 y 21 de marzo de 2021, con fecha alterna, en la segunda quincena del mes de abril del año 2021”, establece el artículo único del proyecto de ley presentado por el MDN, el Ministerio del Interior y la cancillería. Según se establece en el proyecto, el ingreso de la aeronave tendrá por objetivo “realizar actividades de capacitación e intercambio con la Fuerza Aérea Uruguaya en el ámbito de Operaciones de Búsqueda y Rescate, las que incluyen capacitación teórica y práctica; así como integración de fuerzas en tierra en escenarios combinados de rescate”.

En el documento se señala que el ingreso a territorio nacional de la aeronave y su tripulación “posibilitará capacitar y actualizar conocimientos en tareas y Operaciones de Búsqueda y Rescate, con el valor agregado de su interrelación y aplicabilidad en operaciones de carácter humanitario, que serían de gran aporte”, ya que “este tipo de experiencias, son de difícil adquisición y es lo que se pretende lograr con este intercambio”. Desde el Ejecutivo se argumenta que se “visualiza” en esta actividad “una oportunidad óptima, a fin de aumentar capacidades y estrechar lazos de cooperación entre ambas Fuerzas Aéreas”.

Por otra parte, el navío de investigación oceanográfica Hespérides, de la Armada española, ingresaría al puerto de Montevideo para hacer una escala técnica. Según se indica en el proyecto de ley, el buque hizo una parada anterior en Cartagena (Colombia) y luego de su paso por Montevideo se dirigiría a Punta Arenas (Chile), con equipamiento científico y material de apoyo para las bases antárticas. “En cuanto a los protocolos sanitarios se seguirán los procedimientos sanitarios vigentes de la República Oriental del Uruguay”, se destaca en el documento. “La tripulación no tendrá permitido desembarcar y mezclarse con la población local, y ninguna persona tendrá autorización para abordar al buque si no ha restringido sus movimientos durante 14 días previos y no cuenta con un resultado negativo al test de diagnóstico de covid-19”.

En tanto, un proyecto ingresado este lunes solicita la autorización de los oficiales de la Armada Artigas Zorrilla Pablo Ferrés y Agustín Paolino para participar como observadores e integrantes del Estado Mayor del Ejercicio Panamax 2021, a realizarse en Estados Unidos entre el 3 y el 26 de febrero. Este ejercicio “es un evento de carácter anual, de gran importancia para todos los países de la región, en virtud que posibilita entrenar, capacitar, cooperar y establecer vínculos de confianza entre las Armadas de los diferentes países, por medio de ejercicios navales”, se argumenta en el texto que se tratará el miércoles. El objetivo de estos ejercicios es “incrementar la interoperabilidad de operaciones navales de combate, operaciones militares contra amenazas no convencionales y crimen organizado (terrorismo, narcotráfico, piratería, entre otros) y operaciones de seguridad marítima”.

FA pide explicaciones por buque estadounidense que llega esta semana

La senadora frenteamplista Sandra Lazo, integrante de la Comisión de Defensa de la cámara alta, envió una serie de preguntas a las autoridades del MDN referidas a la llegada al país del buque US Coast Guard Cutter Stone (USCGC Stone), de la Guardia Costera de Estados Unidos, que entre el 21 y el 27 de enero visitará aguas territoriales uruguayas. El ingreso del buque fue aprobado el 18 de diciembre en ambas cámaras y con los votos del oficialismo y la oposición, pero el Frente Amplio (FA) cuestionó la poca información contenida en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

El proyecto, que contiene un artículo único, solicita permiso para el ingreso del buque al puerto de Montevideo, la bahía de Maldonado (Punta del Este) “y otras partes de las aguas territoriales uruguayas” a fines de enero de 2021, con fechas aproximadas entre el 21 y el 27. “Se trata de un buque nuevo y la visita es parte de las pruebas de navegación y controlar el desempeño del mismo. El principal objetivo de esta visita será generar instancias de cooperación regional para abordar el problema de la pesca ilegal”, señala el Poder Ejecutivo.

En el documento enviado al MDN, Lazo solicita “las fechas precisas y el cronograma de visitas y actividades previstas” por el USCGC Stone, así como la “especificación” de las áreas a recorrer, en el entendido de que “otras partes de las aguas territoriales uruguayas” es una descripción muy amplia. Asimismo, consulta “qué recaudos se han tomado para con autoridades y personal de la Armada Nacional en materia sanitaria sobre covid-19”, y si en los simulacros de control y actividades sobre pesca ilegal estarán presentes a bordo oficiales de la Armada, y de qué unidades y reparticiones. Según dijo a la diaria el senador Charles Carrera, hasta ahora no se ha recibido una respuesta por parte del MDN.

Según informó la Guardia Costera de Estados Unidos en un comunicado oficial, el USCGC Stone partió de Pascagoula, Misisipi, el martes 22 de diciembre, “para un despliegue de varios meses en el Atlántico Sur para combatir la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada” y para fortalecer “las relaciones para soberanía y seguridad marítimas en toda la región”, en el marco de la llamada Operación Cruz del Sur. Allí se indica también que se trata de la “primera patrulla al servicio de Sudamérica en la memoria reciente, involucrando socios como Guyana, Brasil, Uruguay, Argentina y Portugal”.