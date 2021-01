A Donald Trump le quedaban horas como presidente de Estados Unidos cuando comunicó la última lista de indultos y conmutaciones de penas que beneficia a 143 personas, entre ellas su ex asesor Steve Bannon, que fue detenido el verano pasado por fraude a donantes de una campaña de recaudación de fondos para construir el muro en la frontera con México.

En total la lista incluye 73 indultos y 70 conmutaciones de pena, todos beneficiados por el perdón presidencial. Entre los nombres, además de Bannon aparecen donantes de la campaña de Trump, delincuentes financieros, ex políticos y raperos.

En 2016, Bannon estuvo a cargo de la campaña de Trump, y al año siguiente fue asesor del presidente, pero poco después, como muchos otros colaboradores, fue apartado del cargo. Trump tomó distancia de él en ese momento y lo mismo hizo en agosto de 2020, cuando Bannon fue detenido. A pesar de que Bannon había sido acusado de estafa, Trump recurrió en las últimas horas de su presidencia al propagandista y agitador de ultraderecha, que está en libertad a cambio del pago de una fianza.

Bannon fue indultado a título preventivo. Eso significa que tiene un perdón que elimina los cargos en caso de que fuera finalmente condenado. Según consignan medios internacionales, este martes fue la última conversación entre Trump y el asesor.

También recibió el perdón presidencial Elliott Broidy, conocido donante de la campaña electoral de Trump. Fue condenado por conspirar para violar la ley que regula la actividad de los lobbies extranjeros, algo de lo que él mismo se declaró culpable.

Entre los nombres más llamativos del listado de Trump están los raperos Lil Wayne, condenado por posesión de armas y munición teniendo delitos previos, y Kodak Black, a quien se le conmutó la pena de 46 meses de prisión por falsificar un documento federal. Al ex alcalde de Detroit Kwame Kilpatrick también se le conmutó la pena que lo tenía en prisión desde 2008, cuando se declaró culpable de obstrucción a la Justicia en una investigación por sobornos a cambio de contratos públicos. También recibió el perdón el ex ingeniero de Google Anthony Levandowski, que fue condenado por robar información de Uber antes de renunciar.

Durante los días previos al final del mandato corrían rumores de que Trump se indultaría a sí mismo y a sus allegados de manera preventiva, para evitar enfrentar posibles juicios cuando pierda su calidad de presidente de la nación. Finalmente el mandatario saliente no llegó a incluir su nombre en el listado.

La última lista se une así a las entregadas en los últimos meses, que se caracterizan porque el perdón presidencial benefició a colaboradores de Trump, personas condenadas por la investigación de la llamada trama rusa, y el padre de su yerno Jared Kushner.

De todas formas, en la última lista de nombres aparecen personas ajenas al círculo de Trump pero que han sido defendidas por distintos activistas. Por ejemplo, se destaca el caso de un hombre condenado a casi 24 años de prisión por cargos de drogas y armas, pero que tuvo hasta el momento un buen comportamiento en la cárcel, al igual que un ex marine que fue sentenciado hace 20 años con una condena por posesión de cocaína.

Durante las últimas semanas la lista de perdones presidenciales estuvo sobre la mesa en varias reuniones. Según informó The New York Times, John Dowd, un ex abogado personal de Trump, aseguraba poder conseguir indultos. Difundió entre personas condenadas su vínculo con el entonces presidente, y aceptó pagos por decenas de miles de dólares por asesorías al respecto. De hecho, logró que uno de sus representados, William Walters, un apostador profesional condenado por abuso de información privilegiada, fuera indultado en las últimas horas.

Desclasificación de documentos y expulsión de venezolanos

Además de los indultos y las conmutaciones de penas, Trump tomó otras dos decisiones de último momento. Por un lado, ordenó la desclasificación de una parte de los documentos de la investigación del FBI sobre la trama rusa, que buscaba evidencias sobre la injerencia del Kremlin en la campaña electoral de 2016. Según detalló el presidente saliente en un comunicado interno, algunos de los documentos fueron editados para poder ser desclasificados. En esta polémica Trump siempre sostuvo que él fue implicado en un intento de los demócratas de desestabilizar su gobierno.

Por otra parte, ordenó el miércoles detener durante 18 meses la expulsión de Estados Unidos de algunos venezolanos. En una nota afirmó que “las condiciones de deterioro en el interior de Venezuela, que representan una amenaza nacional a la seguridad y el bienestar de la gente, aconsejan detener la expulsión de los nacionales venezolanos que actualmente se encuentran en Estados Unidos”.