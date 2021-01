Este jueves de tarde, en el Palacio Municipal se reunió el plenario del Congreso de Intendentes (CI). Pero horas antes, cerca del mediodía, los intendentes Carmelo Vidalín (Durazno), Andrés Lima (Salto) y Richard Sander (Rivera), que integran la Mesa del CI, mantuvieron un encuentro con el presidente de la República Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva.

En este marco, Vidalín confirmó a la diaria que renunció a la presidencia del Comité Departamental de Emergencias de Durazno por una “diferencia de criterio” entre el accionar de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y una mutualista privada. Señaló por eso que este jueves le planteó su inquietud a Lacalle Pou, ya que no ve “con buenos ojos” ese “accionar”.

Según dijo el intendente, en la mutualista privada “hay personas que están en cuarentena”, pero “siguen trabajando dentro del sanatorio”. “Lacalle Pou recibió nuestro planteo y le entregamos documentación al respecto. Conociendo la sensibilidad del presidente y el sentido común que tiene, esperemos que transite un camino que encuentre una solución. Nosotros creemos que una solución importante es que en estos casos se pueda realizar un testeo rápido y en 20 minutos tener los resultados, para saber si la persona está o no infectada de coronavirus”, señaló. Además, acotó que esa es “la única discrepancia” que tiene con el gobierno nacional, ya que cuenta con “todo [su] apoyo”.

La mutualista a la que se refiere Vidalín es al sanatorio del Centro de Asistencia Médica de Durazno (Camedur), donde hace pocos días hubo un brote de coronavirus. El martes la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) emitió un comunicado en el que señala que ASSE envío a cumplir cuarentena a 140 trabajadores de esa mutualista. El gremio les solicitó a las autoridades de Camedur “no poner en riesgo la salud de los trabajadores y de sus familias”, ya que en el actual escenario de emergencia sanitaria que vive Uruguay los recursos humanos “son esenciales e irremplazables”.

“Por lo tanto, exigimos que se respeten las cuarentenas solicitadas por las autoridades de ASSE y se evite de esa forma seguir sumando casos de covid-19 entre los trabajadores de la salud, que terminan debilitando a los servicios de salud”, agregó la FUS. Se subrayó que los trabajadores de la salud privada reafirman “día a día” su compromiso “de trabajar por la salud de nuestra gente”. “Esa es nuestra responsabilidad y para ello debemos contar con todas las garantías necesarias y acordadas para poder cumplir con nuestro trabajo de forma eficiente y sin poner en riesgo la salud de terceros”, indicó el gremio.

Hasta el momento, según los datos del Sistema Nacional de Emergencias, en Durazno hay 105 casos activos y seis fallecidos por coronavirus.

Parte del Fondo

En tanto, a la salida de la reunión con Lacalle Pou, Lima dijo en rueda de prensa que al mandatario le plantearon en nombre del CI la posibilidad de que “parte del Fondo Coronavirus pueda tener como destino las intendencias”. Porque que desde el momento en que los gobiernos departamentales y los intendentes asumieron “algunas responsabilidades”, poniéndose al frente, junto con los Comités Departamentales de Emergencias, la tarea de enfrentar la pandemia, “eso también trae consigo algunas otras exigencias, que son sobre todo de carácter económico”.

Lima puso como ejemplo “el incremento de merenderos y de familias y de niños que hoy son asistidos por las distintas intendencias”, además “del incremento de fumigaciones” y “la necesidad de poder contar con más personal para la vigilancia y el contralor de las distintas medidas”. “Encontramos receptividad de parte del presidente, así que esperamos que esto se pueda instrumentar en los próximos meses y que parte de ese Fondo Coronavirus también pueda llegar a las intendencias”, finalizó.

Sobre este punto, Vidalín dijo a la diaria que si el gobierno nacional entendiera oportuno ayudar, “bienvenido sea”, y agregó que todos los intendentes, “de una manera u otra”, han ampliado “los comedores”. Además, dijo que este jueves en Durazno la intendencia que dirige realizó una inversión de 1.800 dólares “para una sala de vacunación”, con vistas “a que se dé cuanto antes y que quienes accedan a la vacuna lo hagan en buenas condiciones”.

A su vez, Sander señaló en rueda de prensa que a partir de este viernes llegará un “laboratorio robotizado” al hospital de Rivera, que logrará que todas las personas que ingresen allí puedan tener el resultado de coronavirus en 45 minutos. El departamento del norte está tercero en la lista de casos activos, detrás de Montevideo y Canelones, con 531 personas cursando la enfermedad y 21 fallecidos.

Lo último que se pierde

En cuanto a las vacunas, el senador nacionalista Sebastián da Silva dijo estar “esperanzado” de que el anuncio de la llegada “no demore más de 48 horas”, aunque “si tiene que demorar un poco más para tenerlas en tiempo y forma ‒la mejor vacuna que pueda existir en el mundo, en un país que no tiene escala‒, habrá que esperar”.

Da Silva aseguró, en diálogo con la radio Montecarlo, que se ven de parte del gobierno algunos “actos preparatorios” que dan a entender que la llegada de las vacunas está por concretarse, como el decreto anunciado extraoficialmente por el gobierno que habilita la firma del contrato por las vacunas al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. El decreto aún no se ha hecho público. “Hay una serie de elementos que marcan eso”, dijo Da Silva respecto del esperado anuncio. “Si le dan un poder a Delgado y a Salinas, es porque hay un avance”, razonó.

En tanto, el presidente Luis Lacalle Pou se refirió al tema en la tarde de este jueves, y en un diálogo con la prensa admitió su ansiedad por anunciar la compra de las vacunas. “Si ustedes lo están, imagínense yo”, sostuvo

De los pocos

Por otro lado, la oposición volvió a cuestionar que el gobierno no haya anunciado todavía cuándo llegarán las vacunas al país. “Esta es una de las mayores preocupaciones de nuestra población. Somos de los pocos países de América que no están en un proceso de vacunación”, dijo el senador frenteamplista Charles Carrera, que cuestionó la “falta de transparencia” del Ejecutivo y se preguntó por qué no autorizaron al Casmu a traer las vacunas Sputnik V, a pesar de haber firmado un precontrato.

Carrera, además, aseguró que al gobierno le faltan acciones para apoyar la “problemática económica y social que vive la población”. El senador acusó al Ejecutivo de estar “a contracorriente” y dijo que es necesario “no perder capacidad productivas” y “dar garantías a la población”.