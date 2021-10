El expresidente José Mujica visitó este miércoles a un grupo de trabajadores rurales de la Mesa Nacional de Colonos que acampaban frente al Palacio Legislativo mientras se votaba la Rendición de Cuentas, como medida de protesta contra el recorte en los fondos del Instituto Nacional de Colonización (INC). En una rueda de prensa criticó la fórmula que votó la coalición de gobierno para derivar fondos hacia el fideicomiso que busca solucionar la problemática de los asentamientos y cuestionó la falta de recursos que tuvo el INC incluso en los gobiernos del Frente Amplio (FA).

Tras varias semanas de negociación a la interna de la coalición, se votó en la Rendición de Cuentas que se garantizará el fideicomiso por medio del redireccionamiento del impuesto del INC [impuesto a las transmisiones patrimoniales sobre los inmuebles rurales], como está previsto en el proyecto de ley, pero mediante otros mecanismos Colonización continuará comprando tierras.

“No se ha ido a más porque nunca le dimos los recursos” dijo Mujica y aseguró que ahora con este cambio “le recortamos lo poco que tenía”. Además, hizo una revisión de la gestión de su fuerza política: “Los gobiernos del Frente Amplio fueron los que le dieron más, pero igual fue una miseria. Soy autocrítico”.

Para el exmandatario la solución a la que llegó la coalición es “un remiendo para arreglar el frente interno, pero no garantiza la existencia de recursos de ninguna manera”. Graficó diciendo que al INC “se le pegó una buena mascada” de recursos, y que esto no es la primera vez que sucede. Mujica resumió: “Le votamos la ley pero no le dimos los recursos, esa es la historia de Colonización”.

El dirigente del Movimiento de Participación Popular lamentó que el INC sea dueño de 4% del total de tierras en Uruguay, “del cual es propietario del tres y pico” y sólo lo que resta es propiedad de los colonos, donde viven más de 5.000 familias.

Este miércoles también dedicó su audición en M24 a hablar del tema y destacó que “27% de los productores familiares de este país trabajan en campos afectados al INC. Esto molesta, al parecer; molesta a los comisionistas de la tierra, molesta a los que ambicionan, porque el precio de la tierra ha subido mucho y la renta ha subido mucho. Y parece que es pecado favorecer a unos paisanos para que se puedan desarrollar, vivir y cubrir su esperanza”.