La votación negativa por unanimidad de los artículos 161 y 162 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en comisión del Senado sembró polémica dentro de la coalición. Esos artículos refieren a la creación del Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT) dentro del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que tiene como objetivo “garantizar la financiación del acceso universal a servicios de voz y de transmisión de datos e internet en todo el territorio de nacional”. La propuesta establecía que el FUT se financiaría con “los recursos que se asignen por lo producido de las subastas de espectro radioeléctrico que realice el Estado, con el límite máximo del 5% obtenido”.

La iniciativa no fue votada en comisión porque en el oficialismo a su vez no prosperó una propuesta de Cabildo Abierto (CA) para que las empresas de televisión para abonados puedan prestar servicios de internet. El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que terminó de votar el proyecto de Rendición de Cuentas la semana pasada -y que este martes entra al Plenario-, dijo que no apoyaron la propuesta de CA porque entendieron que “no era el momento, a pesar de que todavía no hay nada cerrado”. Señaló que es un tema para discutir dentro del proyecto de modificación de la ley de medios, “con la que existe un compromiso para votarla antes de fin de año”.

Penadés agregó que “la voluntad del gobierno” era poder incorporar en la Rendición de Cuentas “que hablara en términos generales de los cableoperadores tanto de Montevideo como del interior”, pero como CA “insistió con que fuera solamente para los del interior”, entendieron “que no era el momento para lograr ese acuerdo, que se va a poder lograr en la ley de medios”. Por último, dijo que no se votó el FUT porque CA puso “como condición” para aceptarlo que se apoyara su propuesta de los cableoperadores. “Lo oportuno en estos momentos es bajar la pelota al piso y encontrar que el mejor ámbito para lograr estos acuerdos va a ser la ley de medios”, finalizó el senador.

Acosta y Lara: “Hay una contradicción en lo que dice la gente de CA”

Que no se apoye la iniciativa de CA relacionada con los cableoperadores causó molestia en el diputado de ese partido Sebastián Cal, principal impulsor de la propuesta. A su vez, en diálogo con la diaria, también sostuvo que el FUT es “innecesario”. El lunes, Guzmán Acosta y Lara (del Partido Colorado), director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, salió al cruce de Cal. En su cuenta de Twitter escribió que decir que el FUT es innecesario significa “no conocer las necesidades del interior”, y subrayó que desde el MIEM crearon el FUT “para que todos los uruguayos puedan tener internet de calidad”.

En contacto con la diaria, Acosta y Lara aseguró que el FUT “es necesario” porque “hace un año y medio” que vienen “estudiando las distintas fallas que está teniendo el internet de las tres empresas de telecomunicaciones” (Antel, Movistar y Claro), e hicieron un “mapeo” según el cual “se necesitan muchas más antenas de las que incluso está poniendo Antel”.

“Hay una carencia de antenas y hay desigualdad en cuanto a la tecnología usada en lugares del interior profundo. Por lo tanto, nosotros creíamos que este instrumento era importante porque iba a poner mayor cantidad de antenas, además de las que Antel ya viene poniendo, e iba a ayudar a sacar ese peso económico que hoy lo hace Antel con su propia facturación. Esto se iba a hacer mediante un subsidio que se obtendría a través del 5% de lo recaudado por la licitación 5G que se va a hacer el año que viene”, explicó. Agregó que la idea del FUT era poner antenas en cerca de 140 lugares.

Acosta y Lara dijo que le “cayó mal” que finalmente los artículos relativos al FUT hayan quedado afuera de la Rendición de Cuentas, porque “no hace otra cosa que retrasar” el programa del MIEM “de tratar de que se rompa la brecha digital en tres o cuatro años”. “Esa era nuestra intención y a lo que estábamos apuntando, porque además sabemos que hay mucha gente que se está quejando de que internet no llega en igualdad de condiciones para todo el interior como en Montevideo o las zonas más pobladas. Entonces, se perjudica a la gente. Por eso puse que decir que el FUT no es necesario es no conocer la realidad del interior”, insistió.

El jerarca dijo que las fallas en la conexión en algunos lugares del interior se deben a que la gente “más que duplicó” su consumo de datos, comparado con otras épocas -prepandemia- y “la infraestructura no es buena”, ya que hay lugares “profundos del interior” con tecnología de datos móviles 3G, con los que “hoy la gente no puede hacer mucho”. Por eso, con el FUT proponen “igualar al resto del país y tratar de poner 4G en los lugares donde hay 3G, y reforzar en donde la cobertura no es estable”.

Además, acotó que este plan “no se contrapone al plan de inversión que viene realizando Antel” sino que al contrario, “es complementario”. Incluso aseguró que con el FUT “se obliga a las empresas privadas a ir a las zonas donde no son rentables o hay poca población, para prestar un servicio que de otra manera no lo prestarían, y se da más libertad a la gente para que tenga más de una opción”.

En cuanto a que el FUT se pueda integrar en el proyecto de la nueva ley de medios, Acosta y Lara sostuvo que CA “hace un año y medio” que está hablando dentro de la coalición para votarla pero “ha buscado excusas de distinto sentido para no votarla”. “Después de un año y medio que venimos negociando, artículo por artículo, te caen con 11 artículos de último momento; quiere decir que no tienen voluntad de votar. Si tanto interés tienen en que los cableoperadores puedan acceder a internet, hubieran votado la ley [de medios], que ya la tenemos articulada y hablada con ellos hace mucho tiempo. Hay una contradicción en lo que dice la gente de CA”, finalizó.

Cal: “Es un argumento un poco pobre”

Por su parte, el diputado Cal aseguró a la diaria que el artículo que redactó relacionado a los cableoperadores para incluir en la Rendición de Cuentas “no era solo para el interior”. Sobre la polémica en cuestión, insistió con que el FUT es “innecesario”. Argumentó que en Uruguay, a diferencia de otros países que tienen un fondo de ese tipo, “tenemos una empresa estatal como Antel, que tiene previsto para 2022 llegar prácticamente al 100% de los uruguayos”.

“Si me dicen que esa plata va para la educación, voto el FUT todas las veces que se quiera, con las dos manos, pero decir que esto es para defender al interior es un argumento un poco pobre. No es para eso, es para generar un precedente de poner a competir a Antel con dos empresas privadas como Claro y Movistar”, aseguró. Por último, el diputado dijo que Acosta y Lara con respecto al FUT “está haciendo más política que otra cosa”.

A todo esto, a mediados de setiembre el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, dijo en rueda de prensa en la Expo Prado que para 2021 la empresa estatal tiene como objetivo llegar “a 50 poblados rurales que hoy no tienen ninguna conectividad” y dispusieron que “85% del presupuesto de inversiones de Antel en infraestructura vaya para el interior”. “Y para 2022 hemos dispuesto un presupuesto de inversiones de 172 millones de dólares que también va a tener un componente muy importante de recursos para el interior del Uruguay”, finalizó.