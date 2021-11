Este lunes en el Parlamento, que resolvió semanas atrás —luego de la polémica salida del Ministerio de Turismo (Mintur) del colorado Germán Cardoso— una comisión investigadora para indagar en la gestión desde 2010, se vieron las caras el exministro Cardoso y su antecesora del Frente Amplio (FA), Liliam Kechichian. Hubo varios cruces vinculados a las preguntas que hizo el ahora diputado colorado, que ante la propuesta de la oposición de investigar su gestión promovió que el período de estudio abarcara también las últimas gestiones del FA.

Los puntos de debate fueron varios y Cardoso interrumpió en varias ocasiones a la exministra. De hecho, el presidente de la comisión investigadora, el blanco Juan Martín Rodríguez, debió intervenir para encauzar el intercambio: “A los dos les pido… A los tres, a los cuatro, a todos les pido tranquilidad. [Interrupción del señor Cardoso] Le pido… Diputado, diputado, diputado. A ver”.

Esa expresión de Rodríguez ocurrió en el primer choque entre los exjerarcas, luego de que Kechichian hiciera una introducción repasando diversos elogios expresados en el Parlamento hacia su gestión en el Mintur por parte de dirigentes de la entonces oposición —Gustavo Penadés, Sebastián Andújar, Pablo Abdala y Pedro Bordaberry—. “Creo haber sido lo suficientemente respetuoso y juicioso, y he escuchado con mucha paciencia y atención. Tengo el mismo derecho a analizar y a repreguntar en los mismos términos”, se quejó Cardoso.

En el inicio, Kechichian recordó cómo en el Mintur se fueron perfeccionando los criterios y mecanismos para la asignación de publicidad —“lo primero que teníamos que hacer era saber a quién le queríamos llegar”, detalló— en medios y en la vía pública, ya que en 2005, “cuando llegamos, 50% de la promoción se gastaba en Tenfield y en [el diario argentino] Clarín”. Añadió que el monto “de recursos para promociones” pasó en el período del FA de dos millones de dólares a casi diez millones “para todos los medios y todas las ferias”.

“Nuestro ministerio jamás fue convocado a una interpelación ni a un llamado en régimen de comisión general. Por eso de verdad estamos un poco sorprendidos, y les diría que dolidos, porque no entendemos dónde está la denuncia”, sostuvo Kechichian. Posteriormente planteó que las observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas llegan a los legisladores, y expresó: “Hasta ahora no he encontrado nada que me diga por qué tengo que estar investigada en este Parlamento”.

Su predecesor colorado le respondió: “La compadezco, senadora, si usted se siente dolida por todo esto que está ocurriendo, y créame que la puedo llegar a comprender. Celebro que destaque el trato que tuvo de parte de la oposición durante los diez años que fue ministra. No así, por cierto, fue el trato que recibí yo de su fuerza política en el año y medio en que me tocó ser ministro de Turismo, siendo acusado por todo y ante todo”.

Cardoso manifestó que cuando se discutía la conformación de la investigadora desde el FA “resaltaban la barbaridad de este ministro de haber recurrido al mecanismo de compra directa, aplicando un ataque político absolutamente infundado, porque el mecanismo de compra directa fue la norma recurrente en la administración anterior”.

El exsenador colorado Pedro Bordaberry respondió a Kechichian por su alusión a través de Twitter: “las peores mentiras son las medias verdades; en esa sesión informaste que pagaban por ese edificio menos de la tasación de catastro; fue por eso que felicité; no por la compra de un edificio en 1,5 millones de dólares innecesaria cuando tenían el edificio de la ANP”. Esto en referencia a la compra del actual edificio sede del Mintur. “Te recuerdo que, además, en esa sesión tú y tu equipo dijeron que habían levantado la observación del Tribunal de Cuentas; luego lo verifiqué; no la has levantado, por lo que nos informaron mal, faltaron a la verdad”, añadió Bordaberry.

El contrato de alquiler con el Club Armenio

En su primera intervención el exministro colorado dirigió varias preguntas a Kechichian sobre casos de compras puntuales y criterios utilizados por el Mintur en esas ocasiones. Un bloque de consultas refirió a la comunidad armenia —colectividad a la que pertenece Kechichian— y la firma de un contrato de arrendamiento en 2015, por cinco años, por parte de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) para utilizar las instalaciones deportivas de un club propiedad de la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB).

“¿Usted integra o forma parte de alguna asociación de la comunidad armenia? ¿Usted integró la comitiva de la comunidad armenia que fue recibida por el presidente [José] Mujica en el año 2015? En Montevideo hay 263 clubes deportivos. ¿Por qué se eligió ayudar a un club vinculado a la comunidad armenia exclusivamente por parte del Ministerio de Turismo? En su condición de ministra, ¿recibió algún reconocimiento de parte de la Unión Armenia de Beneficencia?”, inquirió Cardoso.

La exministra le respondió que no integra “ninguna de las organizaciones” de la comunidad armenia pero sí “trabajo y he trabajado con todas”. Le aclaró que el contrato con la UGAB “no fue ninguna ayuda” y detalló que en 2015 la Secretaría Nacional de Deportes pasó a la órbita de Presidencia y salió del Mintur: “Nunca me reuní, nunca participé en ninguna reunión y nunca me enteré ni siquiera de la decisión de ese contrato”.

Sí está la firma de la exjerarca, que explicó que “hasta que no pasara en el presupuesto nacional a la Presidencia, administrativamente todavía estaba en la órbita del ministerio y era el Mintur el que tenía que firmar, pero no tomaba las decisiones”. Recordó que en octubre de 2015 recibió una nota del “director de Desarrollo Deportivo de la Dirección Nacional del Deporte, solicitándome que concretara la firma del convenio de usufructo con las instalaciones del complejo deportivo de la UGAB”, dando prueba ello de que “no estaba ya en mi órbita la decisión política de hacer esta ni ninguna otra transacción”.

Kechichian cuestionó las dudas planteadas por su antecesor: “Es la primera vez en la historia que alguien se atreve a poner un manto de duda sobre una organización como la Unión General Armenia de Beneficencia”. Agregó que si de ella hubiera dependido “la decisión política no sé si debía haber despreciado a una organización por ser armenia; me parece bastante complejo ese razonamiento, si alguien puede sentir que puede haber alguna connivencia porque seamos del mismo origen”.

Cardoso retrucó: “Yo no tengo ninguna sospecha ni me motiva absolutamente nada contra la comunidad armenia ni mucho menos; acá estamos hablando de la gestión del Estado. A ver, presidente, que quede claro: si seré amplio y tolerante en lo que tiene que ver con la aceptación de credos, de corrientes filosóficas, que tengo una secretaria judía, y junto con ella recibí a una delegación del Parlamento palestino en el período pasado en mi despacho”.

El Corredor de los Pájaros Pintados y la tirolesa

El Mintur impulsó bajo el liderazgo de Kechichian un programa de promoción de corredores turísticos que contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Entre esos proyectos está el Corredor de los Pájaros Pintados, que abarcó a varios departamentos del litoral y la región norte del país, e incluyó la promoción de distintas actividades turísticas, desde la visita a las termas hasta recorridos por el patrimonio cultural o paseos al aire libre.

Este tema fue introducido en la sesión de la comisión investigadora por Rodrigo Albernaz, diputado de Cabildo Abierto, quien dijo conocer críticas provientes de actores privados. “Ha sido una solicitud reiterada el retornar al Destino Termas y dejar de lado el Corredor de los Pájaros Pintados. Al generar un destino que sería un corredor, se terminaba borrando una marca histórica, que era el Destino Termas, y eso perjudicó directamente a la economía” de estos departamentos, indicó.

La exministra respondió que se trató de “un proyecto exitosísimo” y que “no es cierto” las críticas que replicó el diputado de CA. “El Destino Termas durante muchos años había solicitado productos que complementaran y les dieran otras opciones a las personas que iban a las termas, y eso fue lo que hizo el Corredor de los Pájaros Pintados en esa región y en todo el litoral del río Uruguay”, evaluó. Además, señaló que todos los intendentes de los departamentos abarcados apoyaron la iniciativa y destacó las inversiones hechas en Rivera y Artigas como parte del proyecto.

“¿Usted sabe cuántos pequeños emprendedores integraban el Corredor de los Pájaros Pintados? Casi 250 pequeños emprendedores estaban adheridos. Y hubo seis juntas departamentales que aprobaron el convenio. Por lo tanto, en absoluto la evaluación es negativa; es una evaluación altamente positiva”, añadió.

A su turno, Cardoso dijo que el programa del BID había tenido “saldos favorables en algunos aspectos y muy negativos en otros”, y que para Salto el balance era “absolutamente negativo”. Albernaz, al igual que el diputado del FA Gustavo Olmos, hizo referencia a las palabras dichas en la investigadora por el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, sobre el estado de una tirolesa que se construyó en el parque Isla Aventura, en Villa Constitución, en el departamento de Salto.

“La tirolesa nunca funcionó; ni siquiera tenía la escalera. Nunca se construyó la escalera para subir. Estoy haciendo un repaso de los hechos de la realidad. Esto no tiene ningún tinte, ni sesgo de ataque, ni de reproche, ni de recriminación”, indicó Cardoso.

Kechichian respondió sobre este asunto: “Fue un proyecto que se construyó y que quedó pronto; se probó por parte de un técnico, se llama Ismael Lugo, es un especialista que ha hecho estos implementos en diversos sitios, por ejemplo, en el Hotel del Lago. Existió un cambio de dirección en la Intendencia de Salto y el nuevo director solicitó otra modalidad en el acceso y en la seguridad. Cuando se cambió la administración se estaba analizando dicho cambio que, por supuesto, quedó trunco”.

Complementó que la tirolesa formaba parte “de un proyecto mayor” para Villa Constitución con fondos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), “que incluía juegos, espacios de dispersión, parrilleros, un muelle. La tirolesa no era una iniciativa aislada”. Además, aclaró que desconoce “cómo siguió” la iniciativa tras el cambió de gobierno.

La llegada de la agencia Young & Rubicam

El rol de la agencia de publicidad Young & Rubicam quedó en el centro de la escena a raíz de algunas contrataciones en el período de Cardoso, como el fallido contrato con la firma estonia Kirma, ya que hay versiones encontradas sobre quién acercó la oferta. La contratación de esta agencia en el período del FA para asesorar al Mintur también fue motivo de cruce entre los dos exjerarcas.

Kechichian planteó: “La agencia tenía un contrato muy claro, que daba asistencia técnica; además, en nuestros gobiernos la agencia nunca compró, el que compraba era el ministerio, y los que hacíamos las entrevistas éramos los que formábamos la cabeza política del ministerio. Lo que hacía la agencia, a través de un semáforo, era evaluar las propuestas que le hacíamos llegar”.

Entre sus consultas, Cardoso incluyó: “¿Por qué se asignó a la empresa Young & Rubicam la adjudicación de la licitación de publicidad, asesoramiento y compras de medios, habiendo puesto un fee [tarifa] infinitamente superior a su competidor en la misma licitación?”.

Kechichian le respondió: “No entiendo la pregunta, la verdad”. Tras autorizar una interrupción, el colorado le preguntó si “en la adjudicación hubo una competencia, hubo más de una empresa que se presentó”, y la exministra dijo que sí. Según Cardoso, “quien resultó adjudicataria cobró un fee tres veces más caro que su inmediato competidor en su momento”, una diferencia de unos 7.000 dólares; pero para Kechichian “el fee que cobra Young & Rubicam es más que conveniente para una empresa de esa envergadura y para los servicios que brindaba y la decisión fue por calidad de los servicios”.

“La verdad que si era tres veces menos, dudaría mucho de una empresa que para un trabajo como el que hay que hacer [presenta ese presupuesto]. Además, [el proceso] estuvo auditado por la Asociación Uruguaya de Empresas de Publicidad”, finalizó.

Contratación de publicidad en medios escritos El diputado colorado Conrado Rodríguez, intervino por única vez para realizar una pregunta a la exministra del FA: “En la adjudicación de publicidad escrita para determinados medios, que los voy a referenciar ¿qué criterios utilizó usted para otorgar publicidad a los medios Brecha, Caras y Caretas, La Diaria y la emisora radial M24, y bajo qué modalidad de contratación se adjudicó esta publicidad?”. Kechichian dijo que el exjerarca del Mintur, Benjamín Liberoff —que compareció después— iba a dar “los datos concretos del expediente” de la consulta, pero advirtió al diputado: “No me pregunta los criterios para El País, El Observador o Búsqueda. La mayor inversión de dinero hecha en publicidad escrita está en esos tres medios que le acabo de mencionar”.

