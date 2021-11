Votación para el BPS, este 28 de noviembre, en la UTU, en el Barrio Goes.

En la jornada de la elección de los directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS) distintos actores políticos concurrieron a sufragar y se expresaron sobre el tema en rueda de prensa. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, señaló que “parte de lo que se intentó y se avanzó en los últimos tiempos es ir generando más opciones y que haya menos requisitos para poder presentarse” como candidato a director del BPS, porque era un tema “muy difícil”. La novedad de esta elección fueron los tres candidatos del movimiento Un Solo Uruguay.

Delgado sostuvo que es importante el paso dado por el gobierno porque “democratiza la posibilidad de que los trabajadores puedan ser candidatos a representar a trabajadores en el BPS”.

Por otra parte, el secretario de la Presidencia señaló que espera que la reforma de la seguridad social se transforme “en una política de Estado” y recordó que las recomendaciones de la comisión de expertos que trabajó durante el último año “no son vinculantes”, es decir, “no necesariamente son las que el Poder Ejecutivo decida encarar”.

El presidente Luis Lacalle Pou votó de mañana en el Liceo 2 de Canelones, pero se fue de la institución sin brindar declaraciones a la prensa. Luego fue a visitar a una señora que está por cumplir 81 años y quería conocer al mandatario. La señora, que sí habló con la prensa, dijo que no lo conocía personalmente a Lacalle Pou y que lo sigue “siempre”.

A su vez, Pablo Mieres, titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dijo a Subrayado que no le parece “bueno” que el voto en las elecciones del BPS sea obligatorio, porque son elecciones “en función de categorías especiales y particulares”, porque no se vota como ciudadano sino “como activo, pasivo o empresario”. Entonces, “como ocurre en todo el resto de las elecciones, de un club de fútbol, de una ONG o de la propia Caja de Profesionales, que tiene la misma lógica de ser un instituto de la seguridad social, no debería ser obligatorio”.

“No se informó suficiente que hay una elección”

Fernando Pereira, expresidente del PIT-CNT y actual candidato a la presidencia del Frente Amplio (FA), fue a votar y fue consultado en rueda de prensa por diversos temas. Respecto de la elección del BPS, expresó que “lo más lógico” sería que gane el candidato de la central de trabajadores y que la votación es “muy legítima” e “importante” porque se elige a parte “de un directorio del Estado”. Sobre el desinterés de la población, manifestó que ocurre por “información insuficiente y falta de financiamiento” de una campaña de difusión por parte del gobierno. “Si usted no informa suficientemente que hay una elección naturalmente que no todos están interesados”, agregó.

Por otra parte, sobre las elecciones internas del FA del domingo, Pereira dijo que espera que haya una participación “muy activa y potente”, que coloque al partido “en la construcción de la izquierda del futuro”, para tener un FA que sea “más frente y más amplio”, que abarque “uruguayos que están en la ciencia, en el arte, la cultura” y más.

“El FA es el que puede formar una alternativa al modelo neoliberal vigente, que nos prometió los mejores cinco años de nuestras vidas y hasta ahora hemos tenido dos muy duros: rebaja salarial, de las jubilaciones, 100.000 uruguayos por debajo de la línea de la pobreza –entre ellos, 35.000 niños– y decenas de miles de uruguayos alimentándose en ollas populares. Hemos tenido años muy duros, y en general han sido duros para los sectores de menos ingresos del Uruguay, porque para otros sectores, con mayor poder adquisitivo, la concentración de riqueza fue de 6.800 millones de dólares durante la pandemia en bancos en Uruguay y el exterior. Construir una alternativa y una esperanza empieza el 5 de diciembre”, sostuvo.

Luego Pereira se refirió a la campaña para la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), e indicó que desde el oficialismo se invita a una campaña “de verdades”, pero “al rato dicen que si se deroga la LUC volvemos a la Unión Soviética” o “sueltan miles de presos”. “¿No se estarán generando medias verdades y algunas mentiras? Si vamos a hacer una campaña de verdad, debatamos públicamente cuáles son las posiciones de uno y de otro”, sostuvo, y agregó que los uruguayos no conocen el contenido de la LUC pero, insólitamente, a “una ley que nadie conoce la denominan ‘popular’”.