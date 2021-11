El senador nacionalista Juan Sartori decidió no presentar ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la declaración jurada de bienes de su esposa, Ekaterina Rybolovleva, para lo cual tenía plazo hasta este jueves 24, según informó Búsqueda. Un año atrás, el legislador detalló en su declaración jurada que contaba con un patrimonio de casi 100 millones de dólares, pero no incluyó los datos de su cónyuge, por lo que el organismo le solicitó esa información.

Según informó Búsqueda, a partir de fuentes allegadas a Sartori, el senador fundamentará su respuesta en un informe jurídico de la empresa Deloitte y otros asesores legales que alega que él y Rybolovleva tienen separación judicial de bienes, por lo que Sartori no está obligado a presentar la declaración jurada de ella. Además, se amparan en que el matrimonio no está constituido en Uruguay ni tiene un reconocimiento judicial de concubinato.

Una vez que Sartori responda formalmente, el directorio de la Jutep deberá decidir si el senador incurrió en una “falta grave” –prevista en la Ley 19.797 que regula el régimen de declaración jurada de los funcionarios públicos— por ocultamiento de ingresos o bienes.

En diálogo con la diaria, la presidenta de la Jutep, Susana Signorino, indicó que Sartori no entra en la categoría de “omiso” conforme a la normativa porque presentó la declaración jurada, pero resaltó que “la ley prevé que en caso de que no se presente en forma –porque no hay que olvidarse de que es una declaración jurada– se inicia un procedimiento”. Afirmó que si no presenta la información solicitada sobre el patrimonio de su cónyuge se iniciará “el procedimiento correspondiente”.

Signorino explicó que este procedimiento “implica que se le intima la presentación varias veces y se comunica al Parlamento”. En su opinión, podría llegar a configurarse una “falta grave”, pero dijo que esto sólo se confirmará cuando haya una respuesta formal del legislador. “Nos tendrá que dar a nosotros los argumentos. Si no cumple, se lo intimará. Ya le dimos prórroga porque estaba en el exterior, ahora ya está. Le quedaba plazo hasta hoy, veremos qué pasa y resolveremos. De acuerdo a la ley, si no cumple, lo que corresponde es una intimación”, adelantó.

La jerarca señaló que en antecedentes similares se dio la “posibilidad de enmendar declaraciones juradas que no estaban correctas”. “Siempre vamos por las buenas y tratamos de que lo solucionen motu proprio, con un impulso de nosotros pero sin entrar en el procedimiento”, apuntó.