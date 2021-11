No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los coordinadores de bancadas de la Cámara de Senadores llegaron a un acuerdo este lunes para aprobar el proyecto de ley que presentó el colorado Germán Coutinho para “exceptuar por única vez la prohibición” de venta de bebidas alcohólicas para 24 horas antes de una elección nacional. Con esta iniciativa, el sábado 27, cuando se juegue la final de la Copa Libertadores de América en Montevideo, quedará sin efecto la prohibición de vender alcohol previo a la elección de los representantes de los afiliados al Banco de Previsión Social (BPS), que se celebrará el domingo 28.

La bancada del Frente Amplio (FA) analizó el tema y si bien no comparte hacer modificaciones para un caso concreto, evaluó que es necesario responder a las necesidades de los comerciantes que buscan recuperarse del impacto económico de la pandemia. El senador Charles Carrera apuntó que el artículo 177 de la Ley 7.812 rige desde 1925 y opinó que si se “analiza una norma electoral” debe hacerse “para todas las situaciones y no para el caso particular”.

No obstante, al haber una “situación de hecho”, ya que se esperan “muchos turistas” y podría ser una ayuda para “gente que está muy golpeada” por la baja en la actividad producto de la pandemia, la oposición acompañará este martes el proyecto de ley pero propondrá un agregado para que no se exceptúe a “aquellos locales de votación que expendan bebidas alcohólicas”. Carrera manifestó que piensa que la coalición de gobierno no tendrá mayores inconvenientes en acompañar el cambio.