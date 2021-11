No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Durante una recorrida por San José, la senadora por el Frente Amplio (FA), Lucía Topolansky, pidió “contar la película completa” sobre las ganancias de Ancap y UTE y sostuvo que el cambio en la matriz energética generado durante los gobiernos del FA tuvo mucho que ver.

En conferencia de prensa recogida por el medio local San José Ahora, Topolansky dijo que “el FA le heredó al gobierno de coalición que nos rige el cambio de la matriz energética” y que gracias a eso en Uruguay funcionan “la energía eólica, la fotovoltáica, la biomasa”.

“Ese despliegue permitió una cosa muy importante, que es que cada vez que había sequía, no se tuviera que prender la central Batlle y tener a La Tablada gastando petróleo, con un impacto presupuestal que siempre andaba rondando los 500 millones de dólares. Eso fue una cosa muy importante que el gobierno actual recibió. Y ese cambio de la matriz energética, que supuso la creación de la central de Delta del Tigre y la que reconvierte la energía en Cerro Largo, permite hoy vender excedente de electricidad en un momento que Brasil tiene sequía”.

Por este motivo, consideró que “esa ganancia plus que hoy están teniendo Ancap y UTE se la deben a la política energética del Frente Amplio”.

Las declaraciones de Topolansky llegan luego de que el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, señalara que Ancap cuenta con “ganancias acumuladas” para poder mantener el precio de los combustibles “por varios meses”, apartándose de esta manera de de la nueva referencia —el precio de paridad de importación (PPI) que calcula la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea)—, que marcaba una suba para noviembre ya que evoluciona en línea con el mercado internacional del crudo, que atraviesa un período ascendente.

De hecho, en declaraciones a la diaria, Stipanicic sostuvo que “desde el punto netamente económico las ganancias por las ventas de UTE [de energía a Brasil] dan para mantener los precios por varios meses” y que actualmente existe una situación financiera “holgada” con “más de 200 millones de dólares en caja”.

Por la derogación

Además de visitar San José de Mayo, la legisladora frenteamplista también recorrió Libertad. Allí fue entrevistada por Consorcio Libertad Digital TV (CLDTV), donde explicó por qué se opone a los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que serán sometidos, seguramente, a referéndum.

Topolansky dijo que las leyes de urgencia fueron utilizadas por todos los gobiernos, incluido el primero del FA, que elaboró una ley de 91 artículos para crear el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “Esa era una urgencia justificada”, afirmó.

“Es verdad que se había anunciado durante la campaña electoral que iba a haber una ley de urgencia. Muchas veces preguntamos qué iba a contener, nunca se nos contestó. Pero nunca pensamos que iba a ser una ley de 502 o 503 artículos, que fue como ingresó al Parlamento. Eso era jugar en el límite de la cornisa, era estirar la legislatura al mango y en la mitad de un silencio de pandemia. Esa es la primera objeción que le hacemos”, consideró.

También se preguntó si los 476 artículos que finalmente conformaron la LUC “son todos de urgentísima consideración”. “Te dicen que la ley es buena, que es popular y la gente la pidió. La mayoría de la gente a la que uno le hace esta pregunta, te dice que no conoce los 476 artículos. Por lo tanto, no sabés si son de urgente consideración o no. Y se habla de algunas cosas que son completamente secundarias y que podían haber ido por leyes comunes”, indicó la senadora a CLDTV.

Topolansky consideró que afirmar que el referéndum es una elección de medio camino “es una mentira neta y llana”. “En este país no existe elección de medio camino como en Argentina, acá el presidente y el Parlamento van a ser el mismo antes y después del referéndum. Tampoco es un misil que vaya a la línea de flotación del programa de gobierno, porque si estos 135 artículos que cuestionamos son todo el programa de gobierno, entonces era un programa de gobierno muy pobre”, señaló.

Elecciones internas

La senadora Topolansky dijo a CLDTV que el MPP apoyará la candidatura de Fernando Pereira a la Presidencia del Frente Amplio en las elecciones del 5 de diciembre porque “es un compañero con mucha experiencia política, muy componedor”.

La legisladora dijo que el FA “es un partido político que es unidad en la diversidad” y que “la diversidad es su gran fortaleza”, pero “saber conducirla no es para cualquiera”. “Es una cosa difícil y Fernando tiene esa habilidad, porque la tuvo que adquirir en el movimiento sindical. Y es un hombre que escucha, lo cual tiene un valor enorme”, puntualizó.

Según Topolansky, “cuando escucha y tiene que cambiar de opinión, sabe hacerlo. Es un hombre de diálogo, es un buen polemista. Creo que va a ser un buen timonel para una etapa importante en la que ingresa el Frente”.