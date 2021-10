No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Fernando Pereira, candidato a presidente del Frente Amplio (FA), lideró este domingo un acto de campaña en la plaza Lafone, en el barrio La Teja de Montevideo, donde se conmemoró que hace exactamente 17 años la fuerza política ganó su primera elección nacional, con Tabaré Vázquez a la cabeza. En esa misma plaza fue que el 28 de febrero de 2020, el último día de su mandato, el expresidente fue homenajeado por la militancia de su partido y brindó su último discurso multitudinario.

En un acto que contó con decenas de militantes y dirigentes, Pereira dio un discurso en el que apuntó contra la ley de urgente consideración (LUC). “¿Quién puede creer que esto es popular?”, preguntó en rueda de prensa y expresó que “para conocer la LUC hay que estudiarla”, pero “la sociedad no pudo hacerlo, porque se discutieron en 90 días 476 artículos”. Asimismo, dijo que “hoy la gente despierta empieza a crecer” y comenzó a construirse “una nueva mayoría para derogar esa ley”.

“¿Ustedes están peor o mejor? Yo estoy peor. ¿El Uruguay está peor o está mejor? Empeoró su déficit fiscal, empeoró su pobreza”, agregó. En este sentido, manifestó que estas desmejoras tienen que ver, “entre otras” cosas, con los artículos de la LUC que se pretende anular.

Otro de los dirigentes presentes en el acto fue Rafael Michelini, integrante de la Comisión Nacional Prorreferéndum, que en diálogo con la diaria dijo que “las 800.000 firmas” que se presentaron ante la Corte Electoral “tuvieron tres efectos”. “El primero es que va a haber discusión y van a tener que explicar por qué en medio de la pandemia se les ocurrió hacer un sistema de alquileres que tiene desalojo exprés, sacar a los docentes de los consejos desconcentrados o subir todos los meses el combustible. El segundo efecto es que ahora no lo están subiendo. Y la tercera es que si el referéndum diera un triunfo y una victoria al Sí –como queremos, esperamos y sentimos– nadie más, ningún gobierno de derecha o de izquierda va a mandar una ley de urgente consideración con 40 leyes adentro, cosa que la Suprema Corte [de Justicia] debió declarar inconstitucional y que el pueblo va a poner las cosas en su lugar”.

Michelini afirmó que en este referéndum “la gente no va a votar por FA o no FA, a favor o en contra del gobierno: la gente va a votar contra 135 artículos que son nefastos”. “¿Un batllista por qué va a aprobar estos artículos? Va a votar Sí para erradicarlos de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Un wilsonista, un blanco independiente qué va a hacer? Lo que ocurrió es ajeno al Uruguay, devaluó nuestra calidad democrática y yo pienso que ni los batllistas ni los blancos wilsonistas van a aceptar que se legisle de esta manera”, expresó.

“Avivarnos”

En la rueda de prensa, Pereira dijo que “hace 17 años el FA llegaba al gobierno para transformar y transformó”, entre otras cosas, “la matriz de salud”, “la matriz energética”, “la matriz educativa” y “las políticas laborales”. “Luego nos tocó perder y hay que admitir que cometimos errores y los analizamos, pero lo primero que sentimos es felicidad de haber llegado al gobierno y haber transformado el Uruguay”, apuntó. Entre los errores cometidos, señaló: “Claramente gobernamos para la gente, pero no con la gente. Esto, que parece una palabra, es una construcción política. Si nosotros vamos a construir una plaza y participan los vecinos de La Teja, seguramente la plaza va a ser de La Teja. Si la hago yo sin ninguna consulta, sin pensar qué precisa, aunque esté muy bien hecha, finalmente no es una obra que la gente la sienta como propia”.

El expresidente José Mujica fue otro de los presentes en el acto. En diálogo con la prensa, fue consultado acerca del futuro del FA y respondió: “Hay que hablar mucho con la gente y avivarnos, porque dependemos de nosotros mismos. Estamos rodeados por una sociedad consumista y tenemos que gastar esto, y pagar la cuota, y pim, pah, pah, y estamos apurados, y hoy juega Peñarol, y todo, pero no vemos 20 años para adelante, y el papel de los dirigentes es tratar de hacerle ver a su pueblo lo que se viene, porque el mundo rico es propietario del conocimiento. Miren lo que pasó con la pandemia: no compartieron las patentes de las vacunas para que se pudiera hacer vacunas en todas partes. Fue más fuerte la propiedad que la esperanza de vida. En el futuro cada vez pesa más no sólo el capital, sino la propiedad del conocimiento”.

Unidad, a pesar de las diferencias

Pereira llamó a renovar el FA y aseguró que entre él y los otros dos candidatos a presidir el partido, Ivonne Passada y Gonzalo Civila, hay unidad, a pesar de las diferencias. Durante su discurso, sostuvo que “son problemas de matices, son problemas de visiones, pero nos une nada más ni nada menos que nuestro querido FA”. Un rato antes, en una rueda de prensa, afirmó que todos trabajan “para que el FA vuelva” al gobierno. “Obviamente, puede haber diferencias, matices, puntos de vista, por algo hay más de un candidato, pero lo que no hay es una práctica destructiva al otro compañero o compañera”, añadió.

Este sábado los tres candidatos tuvieron una reunión con el coordinador del FA, Ricardo Ehrlich, en la que se trataron los temas que generan diferencias. Allí se acordó hacer siete actos en conjunto. “La reunión duró media hora, hubo un clima de mucha fraternidad”, afirmó el expresidente del PIT-CNT. Según informó El País y confirmaron fuentes políticas a la diaria, una de las molestias internas surgió cuando Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación Ancap y quien manifestó su apoyo al secretario general del Partido Socialista, dijo al citado medio que el FA “tiene que recobrar su identidad de izquierda” y eso “lo representa mucho más Civila que Fernando, que tiene una idea más socialdemócrata”.

Durante el acto, el expresidente del PIT-CNT reconoció que “puede haber cortocircuitos” y “diferencias”, pero agregó que, “lejos de ser un problema para el FA, esta elección interna va a ser el primer paso para empezar a volver”.

Uno de los dirigentes presentes en el acto fue el senador del Partido Comunista Óscar Andrade, quien fue consultado por la diaria acerca de la interna frenteamplista y dijo que este proceso electoral “está en medio de una campaña que es la más importante de todas, que es la del referéndum”. “Con ese cuidado estamos haciendo la campaña hacia la interna. Siempre hay que tener cuidado con la unidad; en este caso la atención que hay que colocar es todavía mucho más arriba, por eso nos parece que el planteo que hace Fernando ahora en el sentido de convocar a la fraternidad, que creo que va en sintonía con Gonzalo e Ivonne, es muy importante”, señaló.

Acerca de los matices entre los tres, Andrade dijo que “la izquierda es plural”, pero “las divisiones son parturientas de derrotas”. “Lo que nos une es fundamental para luchar contra la desigualdad, esa clave política es la que hay que potenciar. Tenemos que procesar estos debates como compañeros en el acuerdo o en la divergencia, sobre todo en la divergencia, que implica, entre otras cosas, tener conciencia del momento histórico. Nadie nos perdonaría que por divergencias menores perdiéramos el foco en lo que es central: Uruguay tiene que defender los derechos laborales, el derecho a la vivienda, la educación pública, tiene que defenderse de medidas represivas”.