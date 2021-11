No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Entre los resultados de un estudio sobre las percepciones sociales en relación a la ley de urgente consideración (LUC) y su derogación, se constata que 69,9% de las personas tienen un bajo grado de conocimiento sobre la ley: 34,4% asegura estar “más o menos” informado de la normativa, 24,4% está poco informado y 11,1% está nada informado. En contrapartida, 24,3% está bastante informado y 5,8% muy informado.

La investigación fue realizada por la Usina de Sentidos Sociales de la Fundación Siembra, que está integrada en su mayoría por personas del Frente Amplio. De hecho uno de sus principales impulsores fue el senador del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez, recuerda El País.

Entre los principales resultados de la investigación, que se basó en una encuesta telefónica realizada por Factum a 900 personas, se destaca que “existe un alto grado de personas que en su entorno cercano conviven con opiniones divididas (32,8%)” y que “el referéndum se asocia a la fuerza política del Frente Amplio (FA), organizaciones que suelen percibirse como aliadas del FA y personalidades de izquierda”.

Sobre lo que votarán en el próximo referéndum, 31,8% de personas dijo estar indecisa o que no estar segura de su intención de voto. 37,5 % de las personas declara su intención de mantener la ley como está, mientras que 30,7% se muestra a favor de la derogación de los 135 artículos de la LUC.

El estudio también relevó los temas que más preocupan a la población en relación con la ley. Los resultados muestran que la educación aparece como el tema más relevante. En el informe de la usina, al que accedió la diaria, se concluye que la educación es un tema importante “en particular para quienes quieren derogar: concentra la mayor parte de los argumentos”.

Por otra parte, “la seguridad es muy relevante para quienes quieren mantener la LUC” y “los aspectos laborales y los sociales (desarrollo social, vivienda) y económicos son relevantes para quienes quieren derogar, y también para quien no tiene el voto decidido”. Asimismo, “el sector agropecuario es poco jerarquizado, pero fundamentalmente por quienes quieren mantener”.

En esta línea, informan que “los asuntos de contexto y la forma en que fue generada la ley es uno de los argumentos que se menciona para quienes están a favor de derogar. El hecho de considerar la LUC como el principal proyecto del gobierno parece ser suficiente entre quienes apoyan mantenerla. Entre las personas que no tienen el voto decidido impacta el modo como se proceso la votación con su carácter de urgente y su aprobación durante la pandemia”.

Otros sondeos desde el gobierno

Desde el gobierno también se realizan estudios de cara a la campaña a favor de mantener la LUC. Este jueves, en una reunión entre representantes del oficialismo en Torre Ejecutiva, en la que además participó la vicepresidenta Beatriz Argimón y el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, el asesor presidencial en comunicación y publicidad, Roberto Lafluf informó sobre un estudio de focus group sobre estos temas.

Entre los resultados presentados al gobierno, destaca que el hecho de que los artículos de la LUC relacionados a seguridad, derecho a la portabilidad numérica de los usuarios de celulares, la anulación de la obligación de pagar los salarios a través de los bancos y la agilización del proceso de adopción son los que mejor receptividad despiertan en la gente. Mientras que en contrapartida, el nuevo mecanismo para fijar los precios de los combustibles es el que genera más rechazo en los ciudadanos, informó El País.

A la salida de la reunión Iturralde reconoció en rueda de prensa que la “mayoría de los ciudadanos no sabe de qué trata” la LUC. Según entiende, no es un tema de responsabilidad del gobierno sino que “es un tema de los intereses de la gente. El ciudadano que anda en la calle tiene otras preocupaciones que mirar lo de la ley. No se informa de eso. Bueno, ha llegado el momento de informar. El problema es que esté bien informado”.

Iturralde opinó que el “ciudadano se informó para votar, y eligió a un gobierno que llevó adelante los reclamos que planteó en una ley de urgente consideración. Ahora hay que bajárselo al piso a la gente”.

En este sentido comentó que se defenderá la LUC en base a dos ideas fuertes, por un lado la verdad y por otro la libertad: “se están diciendo cosas que, no me gusta adjetivar, pero no se condicen con lo que está en la ley”, señaló, y agregó: “frente a eso tenemos que dar una respuesta contundente, sobre todo para que la ciudadanía decida cuando tenga la verdadera información”.

El senador colorado Germán Coutinho también habló a la salida de la reunión y reafirmó que “hay una desinformación grande y hay que informar” y en la misma línea que Iturralde opinó que “el Frente Amplio está diciendo cosas que no son reales”. Para el legislador la campaña del gobierno ya está en marcha y subrayó que “todos los partidos de la coalición están trabajando fuertemente” para mantener vigente la normativa.