No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Asamblea General rindió un homenaje este martes al expresidente Tabaré Vázquez, a un año de su fallecimiento. Del acto participaron, además de los legisladores de ambas cámaras, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, los expresidentes José Mujica, Luis Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, familiares de Vázquez y varios integrantes del Frente Amplio.

La senadora Liliam Kechichián, que fue ministra de Turismo en ambos gobiernos de Vázquez, tomó la palabra en primer lugar y dijo que es “una enorme emoción estar homenajeando la figura del compañero Tabaré Vázquez”. Comenzó su oratoria recordando los orígenes de Vázquez, en el barrio La Teja, en el seno de una familia de clase media, en donde cursó la escuela y el liceo público, hasta que tuvo que parar los estudios para trabajar.

También recordó sus estudios y su carrera como médico oncólogo, motivados por investigar la enfermedad que habían padecido su padre, su madre y su hermana, y que también fue la causa de su fallecimiento. Mencionó su matrimonio con María Auxiliadora Delgado, a sus hijos Álvaro, Javier e Ignacio y que ambos criaron también a Fabián Barbosa. En sus palabras pasó también por el papel que jugó Vázquez en el club El Arbolito, que fundó, y el club Progreso del que fue presidente, y destacó su involucramiento con los niños del barrio.

Sobre su trayectoria como político recordó que en 1986 pasó a integrar el Comité Central del Partido Socialista y en 1987 presidió la comisión de finanzas de la campaña de referéndum por la ley de caducidad, y luego en 1990 asumió como el primer intendente de izquierda de la historia del país: “Ahí lo conocí personalmente, conocí y me mostró la confianza que depositaba en sus equipos, su inmensa sensibilidad por los que menos tenían y su enorme liderazgo”, dijo Kechichián.

La senadora mencionó los dos intentos fallidos de llegar a la presidencia antes de que en 2004 fuera electo presidente. Sobre sus gobiernos dijo que tuvieron varias “señas de identidad”, como su “profundo sentido humanista” y su “vocación humana, amor y compromiso con la vida”. Retomó como resumen las palabras de Vázquez en su primer gobierno, en las que invitaba a trabajar para un Uruguay en que “nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso y donde envejecer no sea una condena”.

Entre los logros de sus gobiernos marcó, entre otros, la creación del Ministerio de Desarrollo Social, el Sistema Integrado de Salud y el Sistema de Cuidados; también destacó las negociaciones salariales, la regulación del trabajo doméstico y el trabajo rural, el Plan Ceibal, la Universidad Tecnológica y la educación preescolar a partir de los tres años.

También por el Frente Amplio hablaron el senador Eduardo Bonomi, que fue ministro de Trabajo y del Interior durante los gobiernos de Vázquez, la diputada Ana Olivera, que fue subsecretaria de Desarrollo Social en sus presidencias y el senador Enrique Rubio, quienes recordaron la trayectoria del expresidente, la confianza que tuvo en sus equipos y los logros de ambos programas de gobierno.

De parte del gobierno habló por el Partido Nacional el senador Gustavo Penadés, quién aseguró que la participación de su fuerza política en el homenaje es “por convicción”. Para Penadés, además de rendir homenaje a la figura de Vázquez, a través de esta conmemoración se celebra la “mejor historia de nuestro país, que se construyó en base al sacrificio de miles de compatriotas para que un hombre de una familia de escasos recursos” llegue a conducir el país.

Destacó el “diálogo permanente” que mantuvo con el Partido Nacional durante su gestión como intendente de Montevideo: “tuvo la capacidad de acordar”, comentó Penadés, quien fue edil en el gobierno departamental de Vázquez. El legislador dijo que el expresidente “ejerció un liderazgo muy particular, mostraba distancia con la dirigencia política y cercanía con la gente, un liderazgo que a todos los que logramos conocer nos sorprendía, fue un estratega, un intuitivo, un hombre que conocía profundamente la identidad nacional”.

El senador blanco dijo que Vázquez “desconcertaba con sus posiciones teniendo en algunos casos posiciones de las llamadas progresistas y en otras la capacidad de no haber temblado su puño para vetar una ley que su propio partido había promovido, la de la interrupción voluntaria del embarazo, para eso se necesita temple, convicción y conducta”.

Por parte del Partido Colorado habló el senador Raúl Batlle, quien recordó que la muerte de Vázquez no pudo tener el homenaje “que se merecía” por las restricciones que impuso el coronavirus. En sus palabras también destacó los orígenes de Vázquez y el ejemplo del “esfuerzo permanente”. Como figura política destacó su reconocimiento a nivel internacional y cómo continuó las políticas de Estado que van más allá de los períodos de gobierno. Recordó que fue Vázquez quién brindó unas palabras en el velorio de su padre, Jorge Batlle, aún sin haberlo planificado, y agradeció a la familia por ese momento.

En nombre de Cabildo Abierto habló el senador Guillermo Domenech, que señaló “algunas actitudes” que lo “sorprendieron” pero que mostraron preocupaciones compartidas con el exmandatario. Mencionó las políticas antitabaco, incluyendo la defensa en juicios internacionales, y su postura al vetar el aborto a pesar de la posición contraria de su partido, destacó el “carácter conciliador, ser persona dispuesta a escuchar razones”.

Por el Partido Independiente habló el diputado Luis González, quién destacó el rol “demócrata y republicano” de Vázquez, quien fue presidente “respetando la normativa legal, la constitución, la institucionalidad y al Parlamento”.

Para culminar el homenaje se emitió un video que recogía el testimonio de Danilo Astori, que fue ministro de Economía en ambos gobiernos de Vázquez, de Mujica, que además de expresidente fue ministro de Ganadería, y culminaba con un fragmento de una de las entrevistas que dio Vázquez en las que profundizaba en sus orígenes en La Teja, su trayectoria profesional y sus discursos como presidente de la República.