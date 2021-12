La Cámara de Senadores, con los votos de Cabildo Abierto (CA) y el Frente Amplio, dio sanción definitiva al proyecto de ley forestal. Un día antes de la votación, el presidente Luis Lacalle Pou reiteró que, de aprobarse la norma, la vetaría. Tras la votación, el líder de CA, Guido Manini Ríos, adelantó que su fuerza política le pidió una reunión al mandatario.

“Vamos a estar cumpliendo y acatando lo que se disponga”, dijo Manini Ríos, pero aclaró que el Parlamento actúa con “total independencia”. El líder de CA resaltó que el Parlamento “trata las leyes con abstracción de lo que pueda sugerir o plantear algún otro poder del Estado o de manifestaciones de cualquier tipo que se puedan hacer, como presión mediática y movilizaciones”. “Creemos que el Poder Legislativo trabaja con total independencia y así lo hemos hecho”, añadió.

Si se produce el veto, manifestó Manini Ríos, la Asamblea General deberá tratarlo y serán “otros pasos que se van a dar de acuerdo a lo que marca la Constitución”, pero apuntó que no le corresponde “adjetivar” la decisión del presidente “ni nada por el estilo”.

Durante la votación, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés señaló que no hay votos suficientes para levantar el veto en la Asamblea General, por lo que la ley finalmente no será aplicada. “Es algo que no debió haber sucedido, aunque no hay que dramatizar. Si se pone en la balanza todo lo logrado en el gobierno de coalición y estas pequeñas diferencias, es positivo el balance final”, evaluó el legislador.