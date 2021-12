Desde las 10.00 de este miércoles la Cámara de Senadores comenzó a discutir el proyecto de ley de suelos de prioridad forestal, que tiene los votos asegurados para ser aprobado —con Cabildo Abierto (CA), que lo presentó, más el apoyo del Frente Amplio— y marcará una ruptura legislativa de la coalición. En ese marco, el senador blanco Gustavo Penadés apuntó el “oportunismo” de la oposición para dar sus votos y formar alianza con CA, y a la “intencionalidad política” del partido socio del gobierno multicolor.

“Se va a aprobar el proyecto de ley. Se le comunicará al Ejecutivo y ya se ha anunciado la intención de vetarlo. Eso se comunicará a la Asamblea General y como no hay votos para levantar el veto, la ley no será aplicada. Es algo que no debió de haber sucedido, aunque no hay que dramatizar. Si se pone en la balanza todo lo logrado en el gobierno de coalición y estas pequeñas diferencias, es positivo el balance final”, dijo Penadés en una rueda de prensa.

Subrayó que el tema de la regulación forestal no estaba en el compromiso firmado por los socios de la coalición y que “la única manera del Ejecutivo para frenar un proyecto que entiende no positivo es aplicar el veto”.

Además, el senador blanco dijo que resulta “curioso” la posición de CA de avanzar con el proyecto cuando el gobierno presentó un decreto con cambios en la forestación que “son más restrictivos que la propia ley; no terminamos de entender por qué no se aceptó”.

Consultado sobre el accionar del partido socio en el gobierno, dijo que hubo “intencionalidad política de promover algo con rango legal”.

En tanto, sobre la postura del FA de dar sus votos expresó: “Hay oportunismo político, al ver que el gobierno de coalición tiene diferencias sobre aprobar la ley y el veto. Vieron que estaba la posibilidad de que se produzcan esas diferencias y las promueven. Están en todo su derecho, es un juego a respetar desde lo político parlamentario. Sí sorprende, y la pregunta es por qué ahora son necesarios estos cambios y en los 15 años del FA en el gobierno no movieron una sola coma de la ley y continuaron con la política forestal”.