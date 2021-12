En su columna semanal en Correo de los viernes el expresidente y líder del Partido Colorado Julio María Sanguinetti se refiere a los “ruidos internos serios” que vivió la coalición de gobierno esta semana y afirma que el batllismo es “la garantía de continuidad de la coalición republicana”. “Que el Presidente se vea obligado a vetar una ley sobre una cuestión de la mayor trascendencia nacional, no es algo baladí”, señala el líder colorado, que critica que la ley “nace con el voto de Cabildo Abierto y el oportunismo del Frente Amplio que, al advertir la fractura oficialista, se introdujo en ella con verdadero cinismo”.

Sanguinetti relata que el PC tiene un “compromiso histórico” con “una política que cambió el país y que luego de nuestro proyecto de 1985 fue recibiendo el apoyo de los sucesivos gobiernos”, y cuenta que le insistió a Guido Manini Ríos, senador cabildante, en que “sus preocupaciones se podían atender, pero una ley, cambiando reglas de juego y estableciendo prohibiciones inaceptables para la libertad de trabajo y aun propiedad, no era buena para el país. Procuramos caminos de conciliación, como se ha demostrado con un reciente decreto, pero nada se hizo posible”.

“Cabildo Abierto se abroquela detrás de su proyecto, en nombre de algunos productores que se sienten rezagados por la forestación, inevitable consecuencia del factor de progreso que representó, valorizando los campos, dando trabajo bien remunerado, moviendo toda la cadena logística nacional”, añade.

Más allá del debate por la discusión de la ley forestal, Sanguinetti apunta a otras críticas de Manini Ríos: “calificativos del General Manini sobre la marcha del gobierno, al que le acusa de ‘tibieza’. Desde ya que no compartimos ese calificativo y lo lamentamos. Lo ponemos a la cuenta de un partido nuevo que está haciendo su camino y que –quizás– aún no haya asumido cabalmente las limitaciones que supone la política, con sus necesarias transacciones en una vida democrática en que la imposición no tiene lugar”. Con esas palabras el expresidente hace referencia al acto en Canelones en el que Manini Ríos cuestionó a los socios de la coalición que “por tibieza no se atreven” a revertir leyes aprobadas en gobiernos del FA.

“Lo que nos importa es que todo esto revela, una vez más, el rol del Batllismo en la coalición, con nuestra vocación constructiva y –sobre todo– nuestro rol de garantía de los principios republicanos que nos mueven desde siempre, el espíritu de justicia social que nos inspira, la laicidad que es razón de la convivencia nacional y la constante vocación reformista del Estado batllista”, reivindica en su columna.

Afirma que el batllismo “es la garantía de que el Estado debe vivir en constante cambio, pero dentro de los principios y estructuras que fueron su legado histórico”, en contraposición al “quietismo frenteamplista, conservador, que pretende el congelamiento de las empresas públicas bajo el peso de un sindicalismo” y también de “los ímpetus privatizadores de concepciones liberales extremas, con las que nos hemos enfrentado una y otra vez”.

Con ese mismo espíritu, señala, “creemos que esos procesos deben continuar, que la madera puede alcanzar estadios superiores de industrialización y que las zonas francas deben ser un escenario natural para los emprendimientos volcados a las nuevas tecnologías y la innovación, sea en ciencia o en tecnología”.

En relaciones exteriores, Sanguinetti menciona que el PC fue el que hizo “la apertura a China y ahora estamos proponiendo que Uruguay explore el Acuerdo Transpacífico, que lideran Japón y Canadá”, propuesta a la que Luis Lacalle Pou le puso paños fríos.

“Confiamos en que la coalición por la que desde mayo de 2018 estamos batallando, siga adelante. En todo caso, los batllistas, seguiremos siendo la garantía de siempre”, concluye el expresidente colorado.

El exsenador del Partido Colorado Pedro Bordaberry también criticó al partido de Manini Ríos en su cuenta de Twitter, donde publicó este viernes: “Increíble el daño que está haciendo Cabildo Abierto” y adelantó que este domingo publicará en el diario El País una columna de opinión al respecto.