Este martes de noche, la Junta Departamental de Rocha votó la aprobación de un fideicomiso por 8,6 millones de dólares que permitirá realizar una inversión 33% más grande que la que se hizo en períodos anteriores, según dijo el intendente Alejo Umpiérrez, a través de un préstamo que se pagará durante este período de gobierno nacionalista. Las obras de este proyecto son una selección de las que ya había presentado el Ejecutivo departamental en otro fideicomiso de 20 millones de dólares que fue rechazado en el Legislativo departamental.

En esta oportunidad, a los votos de los ediles de la coalición se sumaron también dos votos de los ediles de Lascano del Frente Amplio (FA), mientras que el resto de la bancada de la oposición votó en contra o se abstuvo, porque el proyecto entró a la Junta horas antes de la votación y se negó el pedido de dos días para estudiarlo, explicó a la diaria el edil frenteamplista Ángel Silva Más.

Por su parte, el oficialismo asegura que es una versión con “menos obras” que se desprende del fideicomiso que originalmente había presentado el gobierno departamental y que “fue analizado por cuatro meses”, por lo que la votación no ameritaba abrir nuevamente el debate, comentó a _ la diaria_ el coordinador de la bancada de ediles del Partido Nacional (PN), Miguel Sanguinetti.

Según detalló Silva Más, la bancada de ediles del FA se enteró sobre el mediodía del martes que se iba a votar un fideicomiso y muchos de ellos recién tomaron contacto con el proyecto cerca de las 19.00, cuando empezaba la sesión. Por esta razón pidieron que al menos se otorgara dos días para estudiarlo y que se votara en la sesión extraordinaria que ya está programada para el jueves, pero el pedido fue negado. Sanguinetti aclaró que la sesión del jueves ya tiene el orden del día establecido y están convocados dos jerarcas de la intendencia como parte de un balance de la gestión.

En esta línea, el edil del PN también argumentó que la votación no podría haber quedado para la próxima sesión ordinaria de la Junta en tanto ya está agendado el cambio de autoridades y luego comienza el receso de verano. “Pensamos que era necesario acelerar el proceso para que ya se empiece a trabajar en la confección de los proyectos. En cuestión del calendario veníamos bastante ajustados; no pensamos que el FA se opusiera a votar por una cuestión de tiempos. Sabíamos que iba a molestar un poco, son cosas de la política, por algo este fideicomiso se crea dentro de este período de gobierno, porque de otra manera no íbamos a poder aprobarlo”, aseguró.

Silva Más lamentó que el proyecto de fideicomiso no se votara por unanimidad como se había hablado anteriormente. El FA había votado en contra de “endeudar futuras administraciones” pero estaba a favor de hacer un fideicomiso que se terminara de pagar en los próximos años. Según opinó el edil frenteamplista, se tuvo que abstener porque les dieron “diez minutos para conversar el tema en bancada y lamentablemente salió así. Me apena porque la idea era votarlo, pero no es a lo loco, fue un atropello, no nos necesitaban para votarlo porque no se necesitan mayorías”.

En esta línea, Silva Más consideró que “son obras necesarias, casi todas estuvieron dentro del plan de gobierno del FA, por eso los dos votos de Lascano afirmativos; pero no pudimos saber la financiación ni los montos reales; en una parte del proyecto se menciona que si sobra dinero se iba a seguir con determinadas obras, pero si faltaba no se decía nada. En sí es una pena que no se pudiera analizar, es lo mínimo que tenemos que hacer los ediles”.

Para Sanguinetti el debate ya estaba saldado. “El fideicomiso original, que se llamaba Rocha Crece Contigo, tuvo una discusión de cuatro meses y su votación negativa fue porque el FA no acompañó. El gobierno departamental analizó durante estos meses el proyecto original que estuvo discutido en profundidad y hasta el hartazgo, fue una discusión dentro y fuera de la Junta, porque también fue en los medios de comunicación, y se decide decantar algunas obras del fideicomiso principal y hacer este fideicomiso chico”, planteó el edil nacionalista.

Sanguinetti aseguró que “las obras en este fideicomiso son 100% obras que son del fideicomiso madre. El análisis de las obras ya estaba hecho, se logró el mismo interés de 3% que el anterior, y se mantiene la tasa por administración de 1,9%, así que lo que es el análisis del proyecto ya estaba hecho. Este sería un trámite de revisar las obras y votarlo, por eso nos llevamos una gran decepción por no haber sido acompañados por todos”.

Las obras proyectadas para Rocha

El proyecto de fideicomiso al que accedió la diaria establece que el monto de 8,6 millones de dólares se financiará en cuatro años, en unidades indexadas, y estará administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). El proyecto retoma varias de las iniciativas presentadas originalmente en un fideicomiso por 20 millones de dólares que comprometía el pago a las próximas tres administraciones de la intendencia.

Según se establece, el costo del pago del fideicomiso es de 3,9% en relación al presupuesto anual de la Intendencia Departamental de Rocha y tiene 1,98% de costos administrativos y de proyectos que cobra la CND.

Playa de los pescadores en Punta del Diablo (archivo, mayo de 2021). Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

Con ese presupuesto se harán obras en diez localidades del departamento, entre ellas un puente vehicular y peatonal en Paso Real, con pavimentación en conexiones al puente, iluminación y mobiliario urbano, por un monto estimado de 2,8 millones de dólares, y en el Chuy se trabajará en la urbanización en Avenida España, con un costo de un millón de dólares. También habrá obras de pavimentación, acondicionamiento y compra de maquinaria en Castillos, Aguas Dulces, Lascano, La Paloma, Costa Azul, La Aguada, Punta del Diablo y Cebollatí.

Entre otras obras también se proyecta la construcción de un establecimiento de larga estadía para adultos mayores en conjunto con el Banco de Previsión Social en Cebollatí, y dos plantas de transferencia de basura en Chuy y Lascano por un monto de un millón de dólares.