No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Asociación Autismo en Uruguay presentó el miércoles una demanda de amparo colectivo contra el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Banco de Previsión Social y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ante lo que calificó como una “paralización” de los servicios del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) y la “imposibilidad” de acceder a asistentes personales, incluso desde 2019.

Consultado por la diaria, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, afirmó que, en primer lugar, “respeta” la decisión de recurrir al Poder Judicial, pero aseguró que “bajo ningún concepto se puede hablar de paralización”, sino que lo que se está dando en el sistema es “un proceso de mejora” y “rediseño”. “No puede haber debilitamiento cuando se trabaja en despejar la inestabilidad jurídica; se trabaja en la humanización y se van a incrementar las prestaciones”, manifestó.

Lema señaló que la nueva administración se encontró con un sistema “con grandes dificultades de instrumentación”, principalmente en lo que refiere a la situación laboral de los asistentes personales. Destacó que actualmente el Mides no es el empleador de estos trabajadores, sino el usuario, lo cual implica el riesgo de que “un asistente personal genere inestabilidad jurídica para él mismo y para la persona que recibe los cuidados”. “A la persona que necesita que le demos una solución le pasamos un problema; ante cualquier diferendo termina respondiendo como si fuera contratante”, observó. Según indicó, a través de auditorías se detectaron más de 100 denuncias correspondientes al período 2017-2019, entre ellas “situaciones de maltrato o hasta tentativas de homicidio”.

“Yo hablé también de humanización [en el Plan Nacional de Cuidados] porque hemos encontrado cantidad de denuncias cruzadas, a veces del asistente personal contra la persona que recibe los cuidados o viceversa”, expresó Lema, y señaló que ante ese “nivel de gravedad” se comenzó a trabajar en los manuales y protocolos de actuación, que esperan tener actualizados en el primer trimestre de 2022.

Asimismo, el jerarca sostuvo que la idea de la cartera es presentar un plan piloto para regularizar la situación jurídica de los asistentes personales en marzo de 2022. No quiso brindar detalles del tipo de vínculo laboral que se está pensando, y dijo que en principio se aplicará en tres departamentos.

Respecto de las denuncias de las familias de niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista (TEA) sobre las dificultades para acceder a la educación formal, por la falta de asistentes personales, señaló que “hace meses” se viene trabajando en el tema con el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, e indicó que semanas atrás se firmó un convenio entre el Mides, la ANEP y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo “a los efectos de que haya vías de advertencia” ante casos de “discriminación en donde no se deje ingresar a un niño por no tener un asistente personal, porque el derecho a ingresar a esos centros es un derecho humano que no se puede condicionar”.

A su vez, dijo que se está coordinando con la ANEP para trabajar en la capacitación de personal dentro de los centros educativos “a los efectos de saber cómo responder en ese tipo de situaciones”. El SNIC “no solamente se va a fortalecer en cuanto al rediseño, sino que se van a incrementar las prestaciones en lo que tiene que ver con primera infancia.

En ese marco, nosotros tenemos que actuar responsablemente, y las soluciones no se dan de un día para el otro. Se viene haciendo una puesta a punto y mientras tanto las personas que venían recibiendo [la prestación] no se vieron perjudicadas”, aseveró Lema.

Sindicato en “total incertidumbre”

El Sindicato Único de Asistentes Personales (SUAP) emitió un comunicado este jueves en respaldo a la acción judicial emprendida por la Asociación Autismo en Uruguay, con apoyo de la Clínica del Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El sindicato firmó, junto con otras organizaciones, un comunicado de principios de noviembre por el que se manifestó una “alerta social” ante la situación de debilitamiento del sistema, y la secretaria general del SUAP, Silvina Brocal, aseguró que los trabajadores se encuentran ante un panorama de “total incertidumbre”.

“Desde el año pasado quienes se quieren postular para recibir el servicio de asistentes personales no lo pueden hacer, y quienes quieren ingresar al mercado laboral tampoco. Esto ha tenido un impacto bastante fuerte, no sólo en nuestra fuente laboral, sino también en las personas con dependencia severa”, apuntó Brocal. Asimismo, identificó “una falta importante en lo que tiene que ver con los cursos de formación”, e indicó que hay “1.800 trabajadores en actividad a los que no se ha convocado para el curso”. “Es un derecho de los trabajadores acceder a los cursos de formación y da garantías para una mejor calidad de servicio”, expresó. Si bien saludó el anuncio de Lema de la formación de 250 trabajadores, dijo que es insuficiente.

Por otra parte, respecto del plan piloto para la regulación laboral de los asistentes personales, afirmó que “si bien el marco de regulación laboral en el que nos encontramos hoy no es para nada favorable, tampoco queremos que haya más precarización”. Señaló que una propuesta que está sobre la mesa es la tercerización a través de cooperativas y empresas. “Nos genera mucha incertidumbre [el posible esquema de tercerizaciones] porque estamos, de alguna manera, mercantilizando los cuidados”, manifestó.

Finalmente, resaltó su preocupación por la poca frecuencia de las reuniones del Comité Consultivo del SNIC -conformado por representantes del PIT-CNT, la academia, las organizaciones sociales y los prestadores privados de servicios de cuidados-, del cual dijo que “si bien ha venido funcionando, desde que asumieron las nuevas autoridades -[el secretario de Cuidados y Discapacidad, Nicolás] Scarela y [la directora de Cuidados, Florencia] Krall- no se ha cumplido” con las reuniones mensuales previstas. Indicó que la directiva del sindicato se va a reunir los próximos días “y según lo que se planifique en el Comité Consultivo [que se reúne el 6 de diciembre] veremos las medidas que tomaremos al respecto, porque creemos que la regulación laboral tiene que ser construida con todos los actores que integran el SNIC, y no sólo con una parte”.