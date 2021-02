Durante una comparecencia ante el Congreso, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que en las próximas semanas se aprobará un nuevo paquete de ayuda para algunos de los sectores de la economía más afectados por el impacto del coronavirus. “El Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos” de las áreas del turismo, la hotelería y la gastronomía, comunicó.

Sánchez afirmó que su gobierno se propone dirigir esas ayudas a sectores que “eran competitivos antes de la pandemia” y ahora atraviesan una crisis. Los recursos se destinarán a que esas empresas logren “reforzar la solvencia de sus balances y puedan así retomar su actividad económica, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores que requieren para iniciar, en plenitud de facultades, la recuperación económica”.

Dijo que esta es “una cantidad importante de recursos para seguir apoyando, en las duras semanas que hay por delante, a sectores que están en una situación extremadamente compleja”. “Este gobierno de coalición progresista [integrado por el Partido Socialista Obrero Español [PSOE] y Unidas Podemos] tiene la vocación no sólo de no dejar a nadie atrás, sino también de mirar siempre hacia adelante. No sólo queremos salvar empresas y empleos, queremos reforzar esas empresas y esos empleos, queremos crear nuevas empresas y empleos”, agregó.

Según citó el diario Público, Sánchez dijo que las medidas de apoyo dispuestas en su país ante esta crisis son “iguales o incluso superiores a la media de la Unión Europea”.

Sánchez debe rendir cuentas al Congreso de manera periódica, cada dos meses, en virtud del decreto con el que se declaró el estado de alarma por la pandemia de covid-19, que estará vigente hasta el 9 de mayo. En su comparecencia del miércoles insistió en la necesidad de crear puestos de trabajo. Dijo a los diputados que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado en octubre y por el cual España ejecutará fondos europeos por 72.000 millones de euros hasta 2023, privilegiará aquellos proyectos que impulsen “la creación de empleo de calidad”. Sánchez prevé que por medio de ese plan se creen 850.000 puestos de trabajo en el transcurso de estos tres años. “No podemos repetir ese modelo caduco ultraliberal que proponía concentrar la riqueza en 1% de la pirámide social”, dijo, según citó el periódico digital eldiario.es. “Este modelo es injusto y la pandemia ha hecho mucho más visible que es deficiente y no funciona”, agregó.

El gobernante destacó la unidad que hubo en la Unión Europea al aprobar transferencias y préstamos a los países más afectados por el coronavirus y pidió a los partidos políticos españoles que también se unan para salir de esta situación. “Tras un año de crisis sanitaria, económica y social, después de un año largo de parón económico con consecuencias sociales y enormes estragos en el tejido productivo y también en el empleo, la sociedad española está exhausta y espera de la política humanidad, responsabilidad y generosidad”, dijo.

Una de las intervenciones de los diputados fue la del vocero de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien afirmó: “Cuando el virus haya sido derrotado la profunda crisis económica seguirá aquí y la gente juzgará al gobierno de coalición por su respuesta a esta situación. Y esa respuesta únicamente depende de nosotros, señor presidente, de Unidas Podemos, del PSOE y de nuestros socios parlamentarios. Porque enfrente, señor presidente, no hay nadie”. Acusaba así al Partido Popular de falta de respuesta, y lo mismo hizo poco antes, cuando dijo que si los gobiernos regionales –como el de la Comunidad de Madrid– no ofrecen ayuda a quienes resultaron más golpeados en este contexto, debe hacerlo el gobierno español.

Otra medida para enfrentar esta crisis en España ha sido la vacunación, mediante la compra de 136 millones de dosis de vacunas de distintos laboratorios, para un país de 47 millones de habitantes. El gobierno tiene previsto inmunizar a 70% de la población antes de que termine el invierno, el 21 de marzo. Hasta ahora se vacunaron más de tres millones de personas con al menos una dosis, y 1,2 millones con las dos dosis. “Abordamos ahora el principio del fin” de la pandemia, dijo Sánchez, y defendió que hay que mantener restricciones a la movilidad porque “la situación de España sigue siendo grave”.