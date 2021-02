El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, opinó este viernes sobre la recolección de firmas que lleva adelante la campaña para impulsar un referéndum que derogue 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Según señaló en Informativo Sarandí “es perfectamente posible” llegar a las 680.000 firmas necesarias.

Hasta el momento la comisión Prorreferéndum contra la LUC alcanzó las 133.095 firmas y para Pereira es de destacar que se hayan conseguido en el peor momento de la pandemia: “Teniendo que tomar muchas medidas sanitarias para la recolección se llegó a un número muy importante de firmas, nunca vi juntarse tantas firmas en enero, sin tantas actividades que se desarrollan en los meses de verano que tiene que ver con concentraciones muy importantes de personas”, destacó el sindicalista.

Sobre el resto de las firmas necesarias, el sindicalista adelantó que se espera una jornada con 5.000 puestos en un día: “eso está bastante avanzado y supone un número importante de firmas. Es posible llegar a marzo con 300.000 firmas y en mayo hay que llegar a 500.000”.

Para Pereira “no hay victorias completas, ni derrotas completas; cuando uno entra en una batalla de este tipo en verdad lo que tiene que balancear es si está en condiciones de construir una política tan potente que vaya en dos direcciones: que se recojan las firmas pero que sea pedagógica, que por cada firma que recojamos dejemos un sedimento de lo negativo que es aprobar este tipo de leyes sea del partido que sea”.

El senador Jorge Gandini se refirió en la semana la campaña contra la LUC y dijo que “se está siendo muy desleal en algunos argumentos que se están poniendo. Estuve viendo panfletos y volantes que dicen cosas que son francamente mentira, y engañar a la gente no es ético ni democrático”.

Por su parte, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, aseguró a El País que no se puede imponer un debate: “A nosotros no nos van a decir qué tenemos que hacer, vamos a hacer lo que tengamos ganas”. “Que el Frente hable, que diga lo que quiera y nosotros le contestaremos, o no le contestaremos. Que reclamen lo que quieran y nosotros somos libres de contestar si tenemos ganas y de no contestar si no tenemos ganas”, afirmó.

Consultado por los dichos de ambos referentes del Partido Nacional, Pereira dijo que “no quieren debatir. Quieren tratar de desleal pero siempre están pasados de rosca, que eso en cierta medida es uno de los pecados de la soberbia. ¿Cuál es la deslealtad? Desde el primer día que empezamos a discutir un referendum contra la LUC”.

Consultado sobre el apoyo político del Frente Amplio, Pereira detalló: “No conozco iniciativas en Uruguay que hayan juntado 133.000 firmas en un mes, nos sentimos apoyadas por el Frente Amplio, sí, y también hay personas que han tenido intervenciones de poco compromiso con la campaña, no es que todas las cosas que hace el movimiento sindical han tenido unanimidades, eso no existe en la política”.