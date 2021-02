El senador nacionalista Jorge Gandini aseguró este martes en rueda de prensa que en la campaña de recolección de firmas para derogar algunos artículos de la ley de urgente consideración (LUC) “se está siendo muy desleal en algunos argumentos que se están poniendo. Estuve viendo panfletos y volantes que dicen cosas que son francamente mentira y engañar a la gente no es ético ni democrático”.

Para el senador, los militantes están en su “derecho legítimo” de iniciar el proceso de derogación, algo que reconoce que “no es sencillo”; sin embargo a su entender eso “no justifica la deslealtad de mentir”.

Según Gandini, el debate debería ser “sobre los contenidos de la LUC” porque “la gente tiene que saber cuando firma qué es lo que va a volver, es decir contra qué firma”. Para ejemplificar, dijo que al derogar los artículos de la LUC se baja el agravamiento de las penas a los delitos más graves. Asimismo, dijo que también bajarían las penas a menores que lleven adelante delitos como el homicidio especialmente agravado o los delitos sexuales.

En esta línea, mencionó que “van a volver atrás en las medidas que estamos tomando para rebajar el combustible, va a quedar igual de caro” y que en la educación se volvería al “corporativismo”.

“La gente cuando firma se tiene que hacer cargo de que firma contra sí misma, porque estos han sido cambios que la gente votó y que constituyen mejoras en la vida de la gente, no es votar o firmar contra el gobierno”, aseguró el senador, y puntualizó: “se da un debate de consignas, muchas de las cuales no son verdad, y eso a mí me molesta bastante”.