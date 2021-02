La Junta Departamental de Maldonado sesionará este viernes de forma extraordinaria para votar la aprobación del fideicomiso por 95 millones de dólares que la comuna desea solicitar para enjugar el elevado déficit de sus cuentas, que en los últimos cinco años pasó de 48 a 102 millones de dólares. Se supone que el legislativo departamental dará su venia, ya que el oficialismo cuenta con 21 ediles, los necesarios para que la solicitud siga su curso. En ese caso, el expediente volverá al Tribunal de Cuentas (TCR).

“De conformidad con el artículo 301 de la Constitución de la República, por tratarse de un endeudamiento que supera el período de gobierno, la Junta debe dar su anuencia con una mayoría especial de 21 votos”, explicó el edil frenteamplista Joaquín Garlo.

El legislador opositor dijo que el Frente Amplio (FA) estudiaba estos días la documentación que habían recibido en las últimas horas “para poder tomar una posición responsable sobre el tema”.

Garlo señaló que el FA tiene claro que su posición podría no afectar el resultado de la votación. No obstante, estimó necesario realizar una precisión sobre recientes comunicados de la Intendencia de Maldonado, que aseguran que el TCR le ha dado la razón sobre un presunto “endeudamiento crónico” de la administración y que el órgano de contralor le habría dado vía libre al endeudamiento.

“La Intendencia ha tratado de instalar en la opinión pública la idea de que el TCR aprobó el proyecto de fideicomiso y eso no es así. El TCR debe informar a la Junta Departamental respecto del proyecto de endeudamiento para que la Junta pueda aprobarlo o no. Esta intervención preceptiva del TCR es para el análisis de la situación económico-financiera de la administración; es una mera competencia de información. Distinta es la intervención que se da luego de aprobada la anuencia para endeudarse. Ahí sí la intervención del tribunal tiene otra naturaleza, pero esta primera intervención no es de aprobación”, aclaró.

En relación al déficit comunal y su “historia reciente”, Garlo dijo que “no caben dudas de que el TCR sentenció en el año 2016 que el déficit acumulado de la Intendencia en ese entonces era de 48 millones de dólares y no de más de 90, como sostenía la administración Antía. Eso está documentado e inclusive, en la Rendición de Cuentas del año 2015, firmada por el intendente Antía se sostenía que el déficit acumulados ascendía a los 48 millones de dólares”.

A juicio del edil, esta afirmación del TCR echa por tierra las afirmaciones de la Intendencia sobre una presunta deuda. “El tribunal es el órgano constitucional que tiene la competencia del análisis, el estudio y el control de las finanzas del estado en el sentido amplio”, agregó.