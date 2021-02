El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó en una entrevista realizada el martes por el portal Brasil 247 que él no peleará por ser candidato presidencial en las elecciones que se realizarán el año que viene y que sólo lo hará si todo el bloque de la izquierda se lo pide.

Lula, de 75 años de edad, que aún no tiene derechos políticos plenos debido a las causas judiciales que pesan en su contra, expresó que “si los compañeros de los partidos de izquierda entienden que tengo que ser candidato lo seré, pero no voy a pelear para eso”. Además, una vez más el líder del Partido de los Trabajadores apoyó una eventual postulación del exalcalde de San Pablo Fernando Haddad, quien fue el candidato del sector en 2018. “Haddad consiguió 47 millones de votos y por eso tiene más autoridad que cualquier otro para viajar por el país para hablar con el pueblo. Él no tiene que pedir permiso. Dirán por ahí que yo lancé al candidato, pero el que define eso es el partido”, agregó Lula.

Durante la entrevista el exmandatario criticó las políticas del gobierno de Jair Bolsonaro, a las que calificó de “entreguistas”. Según él, el golpe de Estado de 2016 que sacó a Dilma Rousseff de la presidencia tenía como objetivo final cambiar la gestión petrolera que se estaba haciendo en el país. “Nosotros creíamos que Petrobras sería un pasaporte para el futuro, pero ellos se apoderaron de la empresa para obedecer a las accionistas de Nueva York. Petrobras pasó a ser exportadora de petróleo crudo e importadora de derivados. Subordinaron a la empresa al mercado internacional”, expresó quien fue presidente brasileño entre 2003 y 2011.

Lula también dijo que el alza de los precios de los combustibles en el país se está reflejando en los precios de los alimentos. “La nafta aumentó 34% y el diésel 27% sólo en el correr de este año. No hay sistema de transporte que pueda soportar eso, que además tiene una relación directa con el aumento de los precios de los alimentos. De la papa, del tomate, del arroz. Las personas van a hacer las compras y lo sienten”, afirmó.

El expresidente también alertó sobre el hecho de que “Bolsonaro está trabajando para crear una milicia armada para imitar lo que hizo Trump en Estados Unidos”. “Brasil puede ser grande, es sólo quererlo. Quien piensa en grande se transforma en grande, y quien piensa en pequeñeces queda igual a Bolsonaro”, agregó el petista, quien también criticó el reciente decreto presidencial que facilita la adquisición de armas. “Dé educación y empleo y va a ver cómo disminuyen los índices de criminalidad”, expresó Lula al respecto.

Por último, la emprendió contra el exjuez Sérgio Moro, responsable directo de su encarcelamiento. Dijo que el también exministro “era el jefe de una pandilla” en la operación Lava Jato. “Moro organizó una pandilla llamada Lava Jato, que involucraba a policías federales, a personal del Ministerio Público y hasta a él mismo”, concluyó.