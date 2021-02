El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, analizó este lunes en Doble click la gestión del gobierno de la pandemia, la situación actual de la economía y la campaña de recolección de firmas contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Orsi valoró positivamente el manejo de la pandemia por parte del gobierno. “Creo que el tema de la libertad responsable ha sido un acierto”, dijo. A diferencia de lo que plantean algunos legisladores del Frente Amplio (FA), el intendente de Canelones entiende que no es posible reducir más la movilidad, ya que se trata de un tema de “oportunidad y realidad: la gente ya no tiene un mango en el bolsillo”.

Sin embargo, apuntó que el aspecto con el que sí es crítico es en el manejo de la economía. Para el intendente, las consecuencias de la pandemia van a requerir “cada vez más Estado” y mayores aportes para la gente que “está cayendo”. “La idea de un ingreso mínimo, que antes parecía una utopía, hoy es un tema que se está trabajando en Europa en los países liberales, no te estoy hablando de países socialistas”, manifestó, y agregó: “Al principio, cuando se hablaba de renta básica era muy utópico o muy zurdo el concepto; hoy creo que muchos estados van a tener que utilizar esto como para asegurar que la gente pueda tener acceso a comer, educarse, supervivencia”.

A nivel departamental, la Intendencia de Canelones otorga una tarjeta de 1.300 pesos para madres con hijos menores de cuatro años que estén en situación de vulnerabilidad. Esta política, dijo, se complementa con otra serie de medidas, como el apoyo a las ollas pouplares y a los comedores. “Nosotros como gobierno departamental estamos gastando más, o invirtiendo mucho más en el tema social, para sostener la olla”, explicó.

A su juicio, lo hecho hasta ahora por el gobierno en materia económica no es suficiente. “No lo es y no va a ser, porque la crisis va a ser muy cara”, agregó. Para Orsi, el tema de fondo es que no existe un ámbito político con todos los partidos para discutir sobre estos temas, y se elige analizar todo “desde la trinchera”. “Es un tema de Estado, no de partido, y, sin embargo, seguimos con el mismo chip de la campaña electoral, donde ustedes están de un lado y nosotros del otro”, dijo. En su opinión, este gobierno decidió tomar “las decisiones políticas solo, y te da a entender que no te precisa”.

“¿Cuánta ​inversión pública anda en la vuelta? ¿Cuántas licitaciones de obras públicas vemos concretadas? ¿Cuánta idea nueva o proyecto de desarrollo hay sobre la mesa, a no ser achicar el déficit fiscal? Yo no veo nada. Yo puedo coincidir o discrepar con la orientación económica, pero lo que más me preocupa es cuando no veo proyecto, estrategia”, dijo sobre la conducción económica.

Campaña contra la LUC

Orsi dijo que la campaña de recolección de firmas contra los 135 artículos de la ley de urgente de consideración, más que “contra el gobierno”, es contra “una forma de llevar la gestión”. “Estamos firmando contra la urgencia de algo que no era urgente. Estamos firmando contra una forma que debilita el debate democrático”, afirmó.

Para Orsi, se trata de un “tema de estilo”, de “llevarse todo puesto”, con la que no está de acuerdo. “Acá se metió todo porque se sabe que la coalición es medio débil en su estructura, entonces había que sacar todo rápido. No hay un solo artículo que tenga que ver con la emergencia que estamos viviendo hoy”, sostuvo.

También dijo que no está participando en la recolección de firmas porque no tiene tiempo. “Tendría que darme el tiempo, pero no lo estoy haciendo. Si yo salgo a juntar firmas hoy, soy un irresponsable, tengo que dedicarme a otra cosa”, sostuvo.