Perú está envuelto en un escándalo desde que se conoció el jueves pasado que autoridades se vacunaron contra la covid-19 antes de que empezara la campaña de inmunización nacional. Este domingo renunció la canciller Elizabeth Astete y su dimisión se sumó a la de Pilar Mazzetti, titular de Salud que dejó el cargo el viernes.

La ministra de Relaciones Exteriores anunció su renuncia en Twitter y admitió que fue un “grave error” el haberse vacunado el 22 de enero, tras terminar de negociar la compra de 38 millones de dosis de la vacuna china Sinopharm. En el comunicado afirmó que no recibirá la segunda dosis y que aceptó el ofrecimiento pensando que se trataba de un remanente de los ensayos clínicos, ya que no podía “darse el lujo de caer enferma” en el contexto de pandemia.

“Me siento indignado y furioso por esta situación que pone en peligro el esfuerzo de muchos peruanos”, dijo el presidente, Francisco Sagasti, al canal América Televisión luego de conocerse los hechos.

El escándalo político inició el jueves cuando medios locales publicaron que el entonces presidente Martín Vizcarra fue vacunado en octubre, antes de que fuera destituido por el Congreso en un juicio político y mucho antes de que empezara la vacunación a nivel nacional.

La indignación aumentó cuando se supo que la esposa de Vizcarra y otros funcionarios también fueron vacunados sin comunicarlo, a diferencia de lo que hizo Sagasti, que con 76 años se vacunó en público el primer día de la campaña nacional de vacunación, que por el momento cuanta solamente con un millón de las dosis compradas de la vacuna china.

Vizcarra, que fue presidente entre 2018 y 2020 y ahora busca su puesto en el Congreso en las elecciones del 11 de abril, se defendió y dijo que fue parte del ensayo clínico de Sinopharm, como muchos otros peruanos. Sin embargo, este domingo la universidad Cayetano Heredia, a cargo de los estudios, comunicó que tanto el exmandatario como su esposa no están en los registros de voluntarios.

Violeta Bermúdez, jefa de gabinete, y otros 12 ministros de Sagasti informaron que ellos no han sido inmunizados. “Con transparencia declaro bajo juramento que no he sido vacunada contra la covid-19”, tuiteó Bermúdez.

De todas formas, según informan los medios peruanos, pueden ser numerosos los funcionarios que hayan sido inmunizados porque el laboratorio chino proporcionó, además de las vacunas para el ensayo, 2.000 dosis extras para el personal a cargo del estudio y miembros del gobierno peruano.

Por eso Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, anunció este domingo que se iniciará una investigación preliminar contra Vizcarra y los que resulten responsables del manejo de estas dosis extras que brindó Sinopharm, el único laboratorio con el que Perú ha logrado negociar.

10 millones de peruanos vacunados en el primer semestre

Hasta ahora se espera que medio millón de peruanos estén vacunados contra la covid-19 a fin de mes, aseguró Sagasti, quien afirmó que pronto llegará el segundo lote de dosis de la vacuna de Sinopharm para completar el primer millón. Según el presidente peruano, la meta es que casi diez millones de personas estén vacunadas al final de su período de gobierno, que termina el 28 de julio.

De todas formas, aseguró que el mínimo será el medio millón de personas que se inmunizarán con los primeros lotes de la vacuna china, mientras se espera cerrar las negociaciones con los demás laboratorios.

Para Sagasti la meta de los diez millones de peruanos vacunas, es decir, un tercio del total de la población, “no es una cosa loca. Si logramos hacer que los acuerdos ya avanzados se concreten, podríamos llegar a esa cifra”, consignó la agencia Efe.