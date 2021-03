El intendente de Artigas, Pablo Caram, anunció el viernes una serie de cambios en su gabinete, entre los cuales dispuso que el exdirector de Desarrollo Productivo de la comuna, Rodolfo Caram, fuera designado como secretario general, en lugar de Augusto Rodríguez Díaz.

Según comunicó la Intendencia en un mensaje online difundido el viernes y leído por el director general Emiliano Soravilla, el ahora exsecretario general, Augusto Rodríguez Díaz, “tendrá a su cargo la tarea de coordinar acciones con instituciones nacionales e internacionales como ministerios, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, comisiones del Congreso de Intendentes, embajadas de diferentes países, Naciones Unidas, CEPAL y misiones empresariales internacionales que llegan al país con posibilidades de realizar inversiones”.

La Intendencia sostiene que este cambio en el equipo de gobierno de Caram se da “en el marco de un plan de proyección nacional e internacional del departamento con diversas instituciones”.

Rodolfo Caram fue diputado por Artigas en el período 2010-2015 y es primo hermano del intendente. Ocupaba el cargo de director de Desarrollo Productivo de la Intendencia ya desde la gestión pasada. Esta designación, junto con otras, motivó una crítica en 2018 del entonces presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil Iribarne quien sostuvo que si bien no era ilegal, estas y otras designaciones que el actual intendente había hecho con sus propios familiares estaban “mal”.

“No puedo decir que se viola una normativa si no se viola. Pero también es cierto que sentimos una obligación con la ciudadanía de decir: ‘Esto no está prohibido pero está mal’. Si yo traigo diez primos míos, no violo la normativa pero está mal, porque la gente va a leer que yo estoy acomodando a mi familia. Entonces, yo no debería hacerlo y alguien me lo tendría que plantear”, manifestó el ex presidente de la Jutep en febrero de 2018.