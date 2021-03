Este domingo en horas de la noche el Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia procedía al conteo de los votos de las elecciones de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales, que se realizaron durante el día. Al finalizar la jornada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo una evaluación positiva de los comicios. Su presidente, Salvador Romero, dijo que se hicieron en un “ambiente de paz, tranquilidad y con una alta participación ciudadana”, según La Razón.

Las elecciones comenzaron con un acto oficial al que no asistió el presidente Luis Arce. “Mientras esté la OEA [Organización de Estados Americanos], nosotros no vamos a acudir a ninguna invitación del Órgano Electoral, por razones obvias. Ustedes saben el papel nefasto de la OEA en las elecciones de 2019. No hay credibilidad en la OEA”, sostuvo Arce en rueda de prensa, cuando fue consultado por su ausencia en el acto de apertura de los comicios.

Más tarde, el canciller Rogelio Mayta sostuvo que la OEA debe hacer un acto de desagravio a Bolivia por la actuación en las elecciones de 2019. “Tiene que haber un desagravio al pueblo boliviano, y ese desagravio parte de que la OEA debe cumplir los fines con los que ha sido concebida, y probablemente eso se pueda lograr repensando la OEA desde sus fundamentos”, expresó.

Vale recordar que el expresidente Evo Morales fue forzado a renunciar por un golpe de Estado pocos días después de obtener la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales. La oposición acusó al gobierno de haber perpetrado fraude, señalando que durante varias horas se paró el conteo de votos por parte del TSE y Morales fue presionado por parte de sus oponentes políticos y de las Fuerzas Armadas, lo que lo llevó a renunciar e irse del país. La OEA, organización que dirige como secretario general el uruguayo Luis Almagro, se sumó a los cuestionamientos al proceso electoral y nunca condenó las presiones institucionales ejercidas para hacer caer a Morales.

Entre los incidentes que ocurrieron este domingo, que serán investigados por orden del TSE, figura una quema de ánforas electorales (urnas de cartón) que fueron incineradas por ciudadanos en un recinto electoral en el municipio cruceño de Colpa Bélgica, como medida de denuncia de un supuesto acarreo de votantes por parte de un partido político.

Romero dijo que se trató de un “hecho aislado”, y aseguró: “Es un desenlace que el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Electoral Departamental lamentamos porque no es así como debe concluir una jornada de votación”.