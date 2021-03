El canciller Francisco Bustillo se refirió este miércoles a los planteos de flexibilización del Mercosur que impulsa el Poder Ejecutivo, y a la postura que manifestó el gobierno de Brasil. En una entrevista con En Perspectiva consideró que la posición del país vecino “es propia e independiente, pero sin dudas reposa en saber cuál es la posición de Uruguay, que estamos de acuerdo con eso y trabajando en esa línea”.

Aseguró que en caso de que no se logre la flexibilidad para negociar por fuera del bloque, no está planteado abandonar el Mercosur. “Nadie responsablemente puede decir: ‘nos vamos del Mercosur’”, opinó, y consideró que en estos temas “se habla con liviandad” y se plantean “cosas que no son viables”.

Señaló que se está trabajando con los países del bloque para identificar con qué países se podría generar acuerdos, “en qué mercados nos podemos poner de acuerdo, a sabiendas que hay productos sensibles para un país y no para otros”. Mencionó que Brasil y Uruguay están de acuerdo en materia de flexibilización, y dijo que Argentina “no es que se niegue; Argentina ha sido generoso en incorporar un planteo que hicimos de generar la reunión de cancilleres y ministros de Economía para poder considerar el tema”.

Sobre la posibilidad de que Uruguay avance en solitario en acuerdos con otros países, dijo que hay que ser prudentes: “creo que Uruguay ha logrado cosas mucho más allá del tamaño específico que tiene, en materia de política internacional creo que tenemos un lugar muy bien ganado a lo largo de la historia. Sin perjuicio de eso, quiero advertir algo, en términos futbolísticos no tenemos volumen de juego”.

El canciller también se refirió a la situación del instituto Uruguay XXI, y descartó tener “problemas personales con el director ejecutivo Jaime Miller: “no me los podría permitir porque tengo responsabilidades importantes, y no tiene que pesar la mayor o menor amistad”. Valoró a Uruguay XXI como “un instrumento valioso en materia de promoción comercial que nos viene acompañando a lo largo de muchísimos años”, pero dijo que cuando se presentó el primer plan ejecutivo ”la verdad que dejó mucho que desear. Ahora sí vino un nuevo plan y definitivamente se incorporaron aspectos que entendíamos fundamentales”, señaló. Sobre las críticas por el recorte presupuestal que tuvo el instituto, dijo que fue “el mismo que nos hemos dado en todos los ministerios”.

En la entrevista también se refirió a su antecesor en el cargo, Ernesto Talvi. Dijo que en cancillería “no hay ningún plan, no existe documento alguno que refleje el plan económico y comercial” que anunció Talvi. Sobre el anterior canciller, Bustillo consideró que a los pocos días de asumir llegó la pandemia y se dedicó a “los famosos varados uruguayos, en razón de lo cual tuvo que atender esa situación, y poco o nada de política exterior y de inserción económico-comercial desarrolló, por imperio de las circunstancias”. Además, señaló que, debido a la renuncia de Talvi, no tuvo intercambios al respecto.