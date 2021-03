El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, afirmó en su última comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados que el anuncio del acuerdo Mercosur-Unión Europea fue precipitado por la “necesidad política” del expresidente argentino Mauricio Macri, quien, ante las elecciones, quiso mostrar un logro en materia de política exterior, consignó el jueves pasado Búsqueda.

Bustillo aseguró que restan varios temas por cerrar “para que podamos estar hablando de un acuerdo, más allá de una foto que obviamente deriva de necesidades políticas”, según consta en la versión taquigráfica de la sesión del 24 de febrero. “Una de las cosas que descubrimos rápidamente, a poco de asumir la cartera, fue que mientras que algunos actores hablaban de la necesidad de ratificar el acuerdo del Mercosur -todos lo habremos escuchado-, otros hablaban de la firma del acuerdo, y lo cierto es que descubrimos que el acuerdo no está culminado”, sostuvo el canciller. Si bien este “principio de acuerdo” se firmó hace un año y medio, “lo cierto es que no hay acuerdo”, porque “quedan cuatro o cinco temas fundamentales por cerrar, en los que no se ha podido avanzar en todo este tiempo”, apuntó el jerarca.

Entre esos temas pendientes, explicó Bustillo, está la negociación por el etanol que le corresponde a Brasil con la Unión Europea, un aspecto vinculado a identificaciones geográficas, otro al bienestar animal y otro relacionado con los lácteos.

“Todos conocemos que había una necesidad política en este caso de parte de Argentina porque venían las elecciones y había que mostrar un logro en materia de política exterior. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos y que descubrimos a poco de asumir la cartera”, manifestó el ministro. Ante esto, Bustillo recordó: “No se me ha escuchado jamás decir que era optimista en firmar un acuerdo en este semestre pasado. En todo momento dije que era posible, porque la posibilidad existía, pero muy poco probable”. En ese sentido, agregó que “en todo momento” aspiró “a entregar la presidencia protémpore del bloque -lo que sucedió en diciembre-, entregando el testigo -si esto fuera un carrera de postas- lo más cerca posible de la meta”, y consideró que ese objetivo lo logró.

Bustillo aseguró que “lo exitoso” de su misión en la Unión Europea “fue lograr que ya no se hablara de un compromiso unilateral de parte del Mercosur, sino de un compromiso compartido por la Unión Europea”, y explicó que el momento de la firma “depende de factores políticos que están más del lado de la Unión Europea y EFTA [Asociación Europea de Libre Comercio] que del Mercosur”. “El bloque está preparado para proceder a la firma tan pronto las contrapartes también lo estén”, y “Uruguay realizará todas las acciones necesarias para que la firma y entrada en vigor se materialicen en los próximos años”, aseveró el canciller.