La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes recibirá este miércoles por la tarde a una delegación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), en la que será la primera sesión de la comisión con su nueva conformación. El objetivo de la instancia será intercambiar las agendas de la institución y los parlamentarios, y estarán sobre la mesa algunos temas de actualidad vinculados a los derechos humanos, como la búsqueda de desaparecidos, la inmigración y presuntos excesos en el accionar policial.

El nuevo presidente de la comisión, Óscar Amigo, dijo a la diaria que se definió invitar a la INDDHH a la primera sesión para “afianzar o destacar el rol que tiene la institución” y el vínculo que tiene con el Parlamento. La agenda será abierta, y la idea es que la INDDHH “plantee su esquema de trabajo y las prioridades que se están planteando”, y que la comisión “valore, intercambie y genere agenda a partir de esas propuestas”, sostuvo Amigo.

El diputado del Movimiento de Participación Popular señaló que “hay temas que son fundamentales” y que estarán en el intercambio, como “el avance en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los restos de desaparecidos, los temas de migraciones, los derechos que la INDDHH pueda ver que están en entredicho”. Por ejemplo, los presuntos desbordes policiales “preocupan y ocupan” a la comisión, indicó Amigo.

Por su parte, el director de la INDDHH, Wilder Tayler, comentó que “obviamente se va a hablar de derechos humanos en pandemia y el tema del encierro” y “puede ser que surjan temas de violencia policial, cuáles son las tendencias que estamos encontrando, algunos trabajos que estamos haciendo sobre infancia rural o sobre migrantes en frontera”. “La agenda es vastísima. Es muy probable que los temas de actualidad estén sobre la mesa, como la búsqueda de desaparecidos”, agregó. Tayler señaló que hay un interés recíproco por “hacer cosas en conjunto”, como por ejemplo, debates sobre temas coyunturales.

Investigación sobre Malvín Norte está “muy avanzada”

La INDDHH decidió el 23 de febrero investigar de oficio el procedimiento policial en Malvín Norte que terminó con incidentes y cuatro personas lesionadas con perdigones. Según informó el director de la institución Juan Faroppa a la diaria, la investigación está “muy avanzada”: “En pocos días vamos a estar en condiciones de presentar una propuesta de resolución al Consejo Directivo”, aseguró el abogado.

Faroppa explicó que la institución “utiliza criterios de valoración de los hechos que tiene que investigar que no se rigen por los principios generales de la prueba judicial”, por tratarse de un organismo cuasijurisdiccional. Esto implica que “no produce pruebas para condenar a nadie ni para probar nada que se pueda ejecutar judicialmente”. Asimismo, aclaró que “las instituciones de derechos humanos no buscan responsabilidades individuales”. “No nos interesa identificar funcionarios. Nosotros miramos la responsabilidad objetiva del Estado, si el servicio del Estado funcionó bien o no. La identificación de responsabilidades personales será del Poder Judicial, si corresponde”, agregó.

Hasta ahora, el Ministerio del Interior no ha respondido a la solicitud de información que hizo la INDDDHH, pero está dentro del plazo para hacerlo, señaló Faroppa. “Si no contestan dentro del primer plazo, que son 20 días, se puede hacer una segunda solicitud y recién después de eso se puede entender que no hubo colaboración”.

Paralelamente, la institución continúa trabajando en un informe sobre el uso de la fuerza policial. “Hemos recogido mucha información sobre jurisprudencia de organismos internacionales, de doctrina internacional. Hay trabajos muy interesantes sobre el tema y directrices muy claras de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza, tanto en munición letal como no letal”, afirmó Faroppa, e indicó que la idea es sistematizar esta información para incorporarla “a un documento que sea accesible, de lectura fácil”.