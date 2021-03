La Comisión Nacional Prorreferéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) informó este jueves que hasta el momento se juntaron 252.720 firmas. El anuncio lo hizo Sandra Bargas, dirigente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua e integrante de la comisión, en una conferencia de prensa en la plaza Las Pioneras, junto a otras tres mujeres referentes sociales.

Para que los 135 artículos de la LUC impugnados sean dirimidos en una consulta popular se deben conseguir al menos 675.000 firmas antes del 10 de julio.

Bargas sostuvo que la cifra a la que llegaron es un mojón “muy importante” y expresó su más cálido saludo a los militantes “que día a día llevan adelante la tarea de recolección de firmas”. “Con las firmas abriremos el debate sobre una ley que coarta varios de nuestros derechos ya adquiridos, para reafirmar y fortalecer una vez más la democracia en el país. Esto nos convoca a todos a redoblar el esfuerzo para llegar a la meta que la Constitución nos solicita”, subrayó. Agregó que “la historia una vez más será testigo de la rebeldía organizada y consciente de nuestro pueblo”, porque “frenar la ofensiva de la restauración neoliberal es una tarea trascendental para el futuro de nuestro pueblo”.

A su vez, Karina Gómez, edila de Maldonado por el Frente Amplio (FA) y también integrante de la comisión, señaló en la conferencia que la LUC es “un programa de gobierno completo” al que los ciudadanos “no tuvimos acceso antes de las elecciones nacionales” sino que se hizo público “recién varios meses después, en enero de 2020”. “Podemos decir que teníamos algunos avances, pero la realidad es que la LUC no tiene quién la defienda, porque no se dan los espacios de debate ni de discusión. No se ha permitido que legisladores participen en debates públicos para que el ciudadano común y de pie tome conciencia y sepamos realmente qué contenido tiene la LUC”, sostuvo.

Gómez agregó que la LUC tiene 476 artículos, de los cuales 135 “lesionan directamente nuestros derechos”. En el ámbito de la educación, “no solamente es concentradora de poder sino que es restauradora”, señaló. Puso como ejemplo que la LUC está vigente desde agosto de 2020 y en febrero de 2021 “se disolvieron los consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional”, lo que significa que los docentes no tienen “acceso a definir, a aportar, a llevar ideas y a discutir las políticas educativas”.

Gómez subrayó que hay que hacer que la gente conozca los 135 artículos que quieren impugnar, para que se discutan y que sean los ciudadanos “los que decidan si continúan en vigencia o no”. “Repito: esta ley no tiene quién la defienda porque no hay nadie que se siente a debatir, y solamente en el debate abierto y democrático es como los ciudadanos pueden elegir hacer uso o no de su derecho al voto para derogar estos artículos, que perjudican a la mayoría de los trabajadores y a las personas de mayor vulnerabilidad”, finalizó.

“En camino”

“Los militantes son conmovedores; a pesar de la pandemia y la cantidad de casos que se dispararon, han mantenido sus burbujas pero no han dejado de militar”, señaló a la diaria Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Subrayó que se llegó a más de un tercio de las firmas que se precisan y la campaña empezó hace “poquito más de dos meses”. “Quedando un tiempo importante, tenemos que redoblar el esfuerzo, ponernos todas las organizaciones que convocamos a derogar estos 135 artículos a colocar nuestra mayor cantidad de militantes”, señaló.

Pereira recordó que tienen la meta de llegar a 300.000 firmas cuando termine marzo y ya están “en camino de lograrlo”. “Consideramos que es muy posible, que hay más personas que quieren firmar que 700.000 y que nuestra dedicación y nuestra militancia es lo que lo hará posible”, sentenció.

El aporte del FA

A todo esto, este jueves se supo que, según un informe realizado por el FA, esa fuerza política aportó casi 100.000 firmas contra la LUC, de las cuales 80.400 fueron juntadas por los comités de base y cerca de 16.000 por los sectores, publicó este jueves el diario El País. El informe consigna que entre los sectores del FA se entregaron 140.000 papeletas pero sólo se devolvieron 16.274 firmadas. El mayor aporte fue del Movimiento de Participación Popular, con 8.218, y luego del Partido Comunista, con 3.001.

El diputado Gerardo Núñez, del Partido Comunista (PCU), dijo a la diaria que “sin dudas hay que reforzar mucho más” la campaña de recolección, ya que queda la recta final “y es la más difícil”. De todos modos, subrayó que todos los grupos de la coalición de izquierda en general están aportando su militancia y lo hacen “a nivel de las bases”. Destacó que, en el caso del PCU, el grueso de sus militantes se mueve en la estructura del FA, en los comités, y otra parte “muy importante” en el movimiento sindical. “Mas allá de eso, para nosotros lo importante es que se llegue a las firmas y que se recojan desde los espacios en los que cada uno milita”, finalizó.