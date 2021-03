La semana pasada, el programa No toquen nada, de Del Sol FM, informó que la ANP y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas extendieron el contrato de concesión de una terminal de graneles en el puerto a la firma Obrinel, que pertenece al grupo Christophersen –en sociedad con la compañía Hidrovias do Brasil–, que registra aportes a la campaña del Partido Nacional y el Partido Colorado. La ley de financiamiento de partidos políticos prohíbe donaciones de empresas que tengan la concesión de una obra pública, pero la Corte Electoral decidió no investigar, por falta de recursos, este y otros casos que podrían incumplir la normativa.

Koch, directora de la ANP por el FA, dijo que la ampliación de la concesión a Obrinel fue “de los temas importantes” que resolvió el directorio cuando aún no había representación de la oposición, ya que asumió el cargo en julio de 2020. “Dejé hecha mi observación. Porque en la extensión del contrato a Obrinel hay una ampliación del objeto [lo que se permite operar en la terminal] que me llamó la atención. Dejó de ser una terminal especializada y ahora se le permite todo menos contenedores. Me pregunto si ese habría sido el objeto si no hubieran existido otros oferentes”, expresó.

Según No toquen nada, en 2011 el Estado cedió a la firma propiedad de Christophersen e Hidrovias do Brasil el derecho de explotación de un puerto de granos y chips de madera por 20 años a cambio de una inversión de 100 millones de dólares; y en 2020 la ANP duplicó el plazo de la concesión, amplió el rubro –puede ser puerto de celulosa, por ejemplo–, con una inversión de 20 millones de dólares como contrapartida.