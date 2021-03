El senador del Frente Amplio (FA) Danilo Astori consideró “negativa” la evaluación sobre el primer año del gobierno de Luis Lacalle Pou: “A pesar de que hay algunos compromisos no cumplidos, están llevando a cabo lo que anunciaron en campaña y responde a una visión del gobierno que nosotros no compartimos en absoluto. Me refiero a un achicamiento extremadamente importante del papel del sector público, y digo sector público en el sentido más amplio”, dijo, en una entrevista con Montevideo Portal.

Consideró que “en los tres poderes del Estado hay una tendencia al achique muy importante”, y también en las empresas públicas. Advirtió que no propone “la estatización de la sociedad uruguaya, nada más lejos de eso. Pero tampoco estoy dispuesto a admitir un achicamiento tan grande, como el que se está promoviendo en estos momentos. Uruguay no puede jactarse, en momentos de un agravamiento de la pandemia, de estar comprimiendo tan abruptamente los recursos que dedica al sector público, como está ocurriendo ahora”.

También cuestionó la valoración que hace el actual gobierno de las administraciones del FA: “Decir que el país durante todo el tercer gobierno del FA estuvo estancado es falso, porque durante el tercer período del FA, con un mundo en problemas y con la región hundiéndose, sobre todo Brasil y Argentina, Uruguay creció 4% en todo el período. Y no hubo estancamiento, ni hubo caída total en el nivel de la actividad. Los salarios reales, las pasividades reales, aumentaron como nunca en la historia”, consideró.

“¿Cómo se puede afirmar que dejamos un país fundido cuando se deja esto? ¿Cómo se puede afirmar eso, después de decirle a los inversores en los primeros meses del gobierno que el país estaba impecablemente en materia financiera?”, cuestionó.

Por otro lado, criticó “el montaje” durante el discurso que dio el martes Lacalle Pou ante la Asamblea General: “me impresionó el fuerte personalismo”, dijo, y profundizó: “Yo creo que la publicidad, y también el papel de algunos medios de comunicación, que blindan prácticamente al gobierno, mostraron su obra el martes en el Parlamento. Se reafirma una línea de gobierno, pero al mismo tiempo se reafirma que hay una concentración muy grande en la figura del presidente. Y eso a mí no me gusta, porque en una sociedad democrática y republicana concentrar tanto el poder en una sola persona, no es aconsejable”.

Manifestó dudas sobre el cumplimiento de algunos anuncios, como la inversión en obras de infraestructura. “Humildemente lo pongo en duda, por la propia naturaleza del gobierno. Acepto que sería más que importante, pero veremos si no es un anuncio de una presencia... muy trabajada por los medios, por la propaganda y por algunos canales de comunicación, como lo que vimos el martes 2”.

Astori insistió en la entrevista en que le impactó el despliegue “por todo el boato, la pompa, el ceremonial que se puso en práctica, como si el presidente estuviera asumiendo el mando, nuevamente. ¡Parecía un presidente asumiendo! Espero que no tengamos cinco años de esto, porque no es lo que necesita el país. El país necesita un gobierno que gobierne”.

Sobre la acusación a los medios de comunicación, dijo que “basta seguir la trayectoria de algunos medios, agencias de publicidad y encuestadoras de opinión pública para percibir con absoluta claridad que en realidad son operadores del gobierno”.