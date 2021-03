“Hoy viene aquí el gobierno a informar el estado de la República a los representantes del pueblo”, dijo el presidente, Luis Lacalle Pou, al iniciar su discurso de casi una hora ante la Asamblea General, estrenando una modalidad de rendición de cuentas que ya anunció que mantendrá el próximo año. “Hoy no venimos hablar de herencias, no es momento, ya todos sabemos cuál era la situación del país antes de marzo de 2020, ya no hay más tiempo para excusas, aunque puedan ser válidas”, añadió.

La gestión de la pandemia

Lacalle Pou comenzó su discurso recordando que 12 días después de que empezara su gestión la pandemia de coronavirus llegó a Uruguay. El mandatario repasó las distintas medidas adoptadas en ese contexto y subrayó que “primó el sentir colectivo del gobierno de apelar a la responsabilidad responsable” y que “la libertad, como elemento central de la vida de una persona, es el faro necesario para toda acción del gobernante”. En esta línea, recordó que cuando asumió, ante la misma Asamblea General, dijo que una “condición necesaria” para el éxito de su gestión sería “la existencia y el goce pleno de la libertad”.

El presidente indicó que “sostener los puestos de trabajo” fue uno de los ejes de la gestión, así como “asistir a aquellos con problemas laborales ocasionados por la pandemia”. En este sentido, subrayó que el “gasto” en subsidio por enfermedad aumentó de 114 a 153 millones de dólares entre 2019 y 2020, mientras el destinado a seguro de paro fue en 2020 de 415 millones dólares, “241 millones de dólares más que el gasto prepandemia”.

Mitigar los impactos sociales de la pandemia también fue uno de los focos de la gestión, dijo el mandatario, y aseguró que las transferencias sociales aumentaron 56% en 2020 y los beneficiarios, 40%. “Pasaron de 602.410 en 2019 a 843.675 en 2020, entre titulares y menores alcanzados”, añadió, antes de destacar que “se triplicó la población atendida por el INDA [el Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social]: 24.000 uruguayos por día fueron atendidos en este programa”.

Los cambios legislativos destacados por Lacalle Pou

En otro tramo de su discurso, Lacalle Pou repasó algunos de los cambios legislativos de este año: la Ley de Urgente Consideración -“gracias al gran trabajo de los legisladores de la coalición [y] al aporte de los legisladores de la oposición en algunos temas”-, el Presupuesto Quinquenal, la creación de la comisión de expertos para la reforma de la seguridad social -“tenemos la convicción que en la segunda mitad de este año se presentará en el Parlamento un proyecto de ley de reforma integral del sistema”- y la fundación del Ministerio de Ambiente y del Instituto Nacional de la Granja. También mencionó que “se fortalecieron las unidades reguladoras” y “se creó una regla fiscal [...] que asegurará el manejo responsable de los recursos de los uruguayos”.

En términos de seguridad, el presidente destacó que en el Parlamento “se amplió la legítima defensa, se declararon ilegítimos los piquetes, se aumentaron las penas al narcotráfico y se creó el delito de resistencia al arresto”, así como la reforma del código rural. “Estas medidas, sumadas a un gran cambio de actitud con respecto al respaldo a la labor policial, han traído aparejada una baja sustantiva en la comisión de delitos en nuestro país”, aseguró, antes de decir que hubo una reducción de 20% de los homicidios, 12% de las rapiñas y 18% de los hurtos, “y, aunque en márgenes menores, también en lo que hace a la violencia doméstica y los abigeatos”.

El cumplimiento de las metas económicas

Lacalle Pou destacó que en este primer año el gobierno pudo “cumplir con las metas económicas”, algo que consideraba prioritario, porque “era la única manera de generar confianza”. “El incumplimiento sucesivo y contumaz lo único que hacía era generar falta de confianza”, aseguró.

En este sentido, mencionó algunas cifras: “El resultado fiscal efectivo del gobierno central y el BPS, como porcentaje del PIB, fue proyectado en -6,6, y el alcanzado fue -6,3”; “las variaciones en puntos porcentuales del resultado fiscal estructural había sido estimado en 0,2 y el efectivo fue 0,4” y el aumento real del gasto proyectado era 0,7 puntos porcentuales y fue de 0,4. Esto, subrayó, “sin aumentar impuestos, algo que se afirmaba como de imposible cumplimiento”.

Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, durante el discurso del presidente de la república ante la Asamblea General del Poder Legislativo. Foto: Alessandro Maradei

Las relaciones exteriores y la educación

En varias ocasiones Lacalle Pou hizo referencia al futuro del país, una de ellas fue cuando habló de las relaciones exteriores y el Mercosur, y otra cuando hizo referencia al inicio de clases de este lunes.

Sobre el Mercosur, el presidente dijo que en las reuniones que ha mantenido con sus pares de la región se ha insistido en la necesidad de flexibilizar al bloque “para poder liberarnos del corset que a veces nos pone el Mercosur” y “salir a la búsqueda de acuerdos con el mundo”.

Acerca de la educación, el mandatario dijo que “gran parte del futuro de nuestros hijos se juega en este terreno, al que vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo”. Celebró el regreso a las clases presenciales de “miles de niños, adolescentes y jóvenes”, por lo cual quiso “destacar, una vez más, el trabajo de la comunidad educativa y el acierto de las autoridades de la educación”.

El 2021 y las medidas anunciadas por el presidente

“Aunque subsisten la pandemia y la emergencia sanitaria, vemos con real optimismo el 2021. Hemos empezado la campaña de vacunación y estamos convencidos de que se va a desarrollar de manera rápida y efectiva. Tenemos mucho por hacer”, dijo Lacalle Pou. Más adelante, enumeró una serie de medidas que el gobierno emprenderá para “mitigar los efectos de la pandemia en este 2021”, manteniendo la cifra de 540 millones de dólares mencionada previamente por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

Lacalle Pou destacó que recibió propuestas de los socios de la coalición de gobierno que “son bien interesantes”, “están inundados de sentido común” y “se alinean claramente a lo que ha sido la gestión de la pandemia”. También dijo que recibió iniciativas del Frente Amplio que “van en ese mismo sentido”. Algunas de las medidas que mencionó estaban entre los planteos de los socios de la coalición.

En varios casos se trata del mantenimiento o la extensión de medidas ya adoptadas, como las facilidades en créditos para el sector empresarial y el seguro de desempleo parcial. También habrá nuevas iniciativas “para apoyar a las micro y pequeñas empresas”, que incluyen “la exoneración parcial” de los aportes patronales y facilidades de pago a DGI y BPS.

“El Mides [Ministerio de Desarrollo Social] va a continuar con el esfuerzo realizado en 2020, al que se sumarán medidas adicionales”, dijo Lacalle Pou. Mencionó la duplicación “por sexta vez” del monto de las asignaciones familiares en marzo y abril y el aumento del monto que se percibe por el programa de canasta alimenticia. También dijo que habrá una “inversión adicional” de 200 millones de pesos para apoyar “a ollas, comedores y merenderos” y de otros 200 millones de pesos “para atender a personas en situación de calle”.

Por otra parte, “el Estado va a invertir este año más de 1.200 millones de dólares en inversión pública de infraestructura” en distintos proyectos, algunos de ellos con participación privada.

Lacalle Pou cerró su discurso destacando que todos los partidos políticos representados en el Parlamento buscan lo mejor para el país y que el gobierno ha tenido vocación de diálogo: “Todos aquí, con nuestras diferencias, matices, agendas, todos queremos lo mejor para nuestro país. El gobierno ha tenido vocación de diálogo con los distintos partidos políticos, sindicatos y cámaras empresariales. Siempre con una premisa que me ha marcado en mi vida personal y política: firmes con las ideas y suaves con las personas. Cuidemos entonces todos nosotros a nuestro gran país, por los que están y por los que vendrán”.

El presidente de la república, Luis Lacalle Pou, durante su discurso ante la Asamblea General. Foto: Alessandro Maradei

.