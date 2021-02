Durante las cinco horas en que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, compareció junto al equipo económico este miércoles ante la Comisión Permanente —convocados por el Frente Amplio (FA)— no faltó el debate sobre el gasto del gobierno para atender la pandemia, los efectos sociales de la crisis que desató el coronavirus, el ajuste de tarifas y hasta un tuit que publicó la cuenta institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En su primera intervención, Arbeleche dijo que había “una gran confusión cuando se entreveran los números [macroeconómicos] y lo social”, y reiteró la explicación, tras aclarar: “Son los conceptos que me gustaría quedaran claros hoy”. La diputada del FA Bettiana Díaz insistió varias veces en que la titular del MEF no respondía las consultas de la oposición: “Son ocho preguntas concretas, queremos respuestas claras”.

En lo que ambas coincidieron fue en que había “confusión” en la sala, aunque con distintos destinatarios: para la ministra, la tiene el FA cuando habla de que hay margen para endeudarse sin atender el déficit fiscal; para la diputada, porque la citación fue para hablar de la situación actual y futura de la economía, pero “permanentemente se alude a lo ocurrido en los gobiernos del FA”.

Otra intervención particular fue la del diputado del Partido Comunista Ubaldo Aita, que agradeció al colorado Tabaré Viera —que lo antecedió en la palabra— por reencauzar el debate, y agregó: “También me voy a agradecer yo mismo por no haber obedecido a mi ímpetu y pedir inmediatamente la palabra ante alguna intervención en esta sala. No hubiese aportado nada al interés de este debate, fue una virtud que me reconozco”.

Con un tono moderado, el diputado opositor Sebastián Valdomir —el miembro convocante, que abrió la sesión— cuestionó el gasto del gobierno para atender los impactos de la pandemia y criticó el “ajuste permanente” del MEF. Recordó que en las últimas semanas todos los socios del Partido Nacional (PN) en la coalición han presentado al gobierno propuestas para la reactivación económica y se preguntó la razón, si la respuesta ha sido “contundente” en palabras de la ministra.

“Más allá de esas propuestas, las prioridades para el equipo económico siguen estando claras, son el déficit fiscal y el abatimiento del gasto público”, expresó Valdomir. Enumeró que hubo “aumento de tarifas, cambio en la forma de ajuste de la base de prestaciones y contribuciones [BPC], aumento de la recaudación del IVA”, sumado a “recortes sensibles” en áreas de la educación; por lo que “el ajuste se está haciendo de forma sistemática y de manera permanente”. También criticó que el MEF “celebre” un ahorro del gasto en momentos en que hay “una situación económica tan delicada”.

Gasto social y nuevas medidas

La intervención inicial de Arbeleche tuvo como eje la presentación que realizó a principios de mes, en que reafirmó la respuesta “contundente” frente a la pandemia y la defensa del cumplimiento de las metas fiscales. También anunció que en los próximos días el presidente Luis Lacalle Pou dará a conocer nuevas medidas, “porque la pandemia sigue y hay que continuar con los apoyos”.

“Es falso decir que el objetivo de la política económica es alcanzar determinados números fiscales. No van los números por un lado y la gente por otro, debemos cuidar los recursos para cuidar a la gente”, dijo Arbeleche, en un mensaje que repitió varias veces.

Comentó, por un lado, que la mayoría de los apoyos fueron utilizados por pequeñas y medianas empresas (pymes), y además sostuvo que “se aumentó las transferencias de dinero a la población más vulnerable”: cerca de 60% más en monto y 40% más de beneficiarios. En respuesta a una pregunta de Valdomir, Arbeleche dijo que “es evidente que esta situación de pandemia llevará a un aumento de la cantidad de personas en situación de pobreza”, aunque aún no hay números oficiales.

La ministra de Economía señaló que el ahorro de más de 600 millones de dólares de gasto estructural —por fuera de lo referente al Fondo Covid— “nos permitió llevar adelante medidas para sostener a los sectores más vulnerables y las empresas”.

Esto último Arbeleche lo relacionó con “un cambio radical en el manejo de la política económica”, diferenciándose de la administración del FA, a la que calificó de “impositivista (sic)” —aclaró que la palabra no existe—, porque dijo no ser de “la lógica de que más gasto se financia con más impuestos”. Señaló que había “despilfarros” en arrendamiento de edificios y oficinas públicas, así como en contratación de consultorías, publicidad y servicios de limpieza e informáticos.

Sobre los planes para 2021, la ministra dijo que se mantendrá “la misma lógica que en 2020, de ir revisando la situación y dando respuestas a los sectores más vulnerables y las pymes”. Destacó los planteos que han venido haciendo los partidos socios de la coalición y dijo que vendrán “medidas para seguir haciendo frente a lo sanitario, económico y social”.

Alfie: las empresas públicas y “la gran Ancap”

El senador del FA Óscar Andrade centró su intervención en criticar la política de ajuste del gobierno, que incluyó “rebaja de salarios y jubilaciones, aumento de tarifas por encima de la inflación, más presión fiscal a los trabajadores con la medida del IVA y reducción de las inversiones en las empresas públicas”.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, le respondió y aseguró que la inversión en las empresas públicas creció 6% en términos reales el año pasado, y que los ajustes de precios tomando los últimos dos años —porque dijo que fue “una picardía” del FA no tocar las tarifas en enero de 2020— fueron “menos que la inflación [acumulada], menos que la suba del dólar [que fue de 31,6% en dos años] y que el incremento de los costos”.

Además, defendió que “el resultado de las empresas públicas mejoró en 125 millones” tomando las cinco principales —Ancap, Antel, Administración de Puertos, UTE y OSE—, “en parte porque el gobierno le pidió 46 millones menos que el anterior”. Pero además, hay unos 79 millones de “otros ahorros”, que las empresas deben definir “para colaborar con la baja de las tarifas” y no quedar en números rojos, dijo. “Así no pasa, disculpen el término, la gran Ancap, que hubo que capitalizarla”, concluyó el director de OPP.

Tuit del MEF generó cruce entre Arbeleche y Valdomir

La cuenta institucional del MEF publicó una frase textual de la ministra y ella se refirió a la repercusión que causó en las redes. “No me parece bien agarrarse de un tuit. El foco está en que las personas salgan de la situación de pobreza, mientras tanto se está apoyando y se va a seguir apoyando. Como república democrática nos debemos un intercambio con altura”, declaró. El diputado Valdomir dijo compartir el mensaje sobre el tono del debate, pero remarcó: “Llama la atención que la cuenta institucional del MEF diga que se apoya que la gente caiga en la pobreza, institucionalmente se da una visión que no es la que el MEF quiere dar, eso queda y circulará”. Pidió “corregir” el tuit, aunque esto no ocurrió.