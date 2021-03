El senador frenteamplista Óscar Andrade presentó un pedido de informes a UTE para determinar algunas especificidades sobre el cargo de la presidenta del organismo, Silvia Emaldi. Según destacó el legislador en diálogo con la diaria, más allá de su firma es un pedido que presentó toda la bancada de senadores del Frente Amplio.

En el pedido se consulta sobre la posibilidad de que Emaldi mantenga en reserva su cargo de gerenta de Servicios Corporativos, amparada en la ley 17.930. Según explicó Andrade, la consulta fue motivada por audios que difundieron exdirigentes sindicales y que se replicaron en medios de prensa, donde se advierte que Emaldi estaba en el cargo gerencial por medio del régimen de encomendación de funciones o encargatura, es decir que había sido designada para ese cargo de forma temporal, sin haber concursado para la efectividad.

El FA consulta si al asumir la presidencia Emaldi se acogió en la ley y puso en reserva su cargo de gerenta, manteniendo el sueldo, que es “considerablemente mayor” que el de presidenta, según apuntó Andrade.

“Lo que estamos pidiendo es que nos den claridad sobre esto, si es cierto que estaba en un cargo de gerencia asignada, que el cargo no era suyo y que el resultado posterior que tiene es que hay una diferencia salarial muy importante al haber tomado una decisión de ampararse a la reserva de una forma indebida, porque no puede reservar un cargo que no es de ella”, dijo el senador.

Asimismo, agregó que “de nuevo estamos hablando de un componente que aparte de lo normativo tiene que ver con lo ético. ¿Cómo hacés para ampararte en un cargo que no es tuyo para tener un nivel salarial superior de una función que ya no ejecutás y no era una función propia?”, se preguntó.

De todas formas, Andrade aseguró que “el primer paso es que nos den la información; si esa información no despeja las irregularidades convocaremos a las autoridades, pero en este momento no adelantamos posición, nos enteramos esta semana y recién pedimos la información”.

Pedidos de informes atrasados

Andrade cuestionó los tiempos que se están tomando desde el gobierno para responder las solicitudes de información que hacen los legisladores. En particular señaló que hay dos pedidos al Ministerio de Industria, Energía y Minería que están “muy atrasados” sobre las negociaciones de Ancap con Pure Life, que tras meses de negociación, terminaron con la empresa estatal rechazando la venta de la subsidiaria argentina al grupo árabe por “falta de capacidad financiera”.

Según comentó Andrade, “desde el año pasado estamos reclamando información que dé claridad sobre una situación tenebrosa. Hay un conjunto de componentes que no son claros y lo que encontramos también es que hay demoras en la respuesta; hubo prórrogas de parte del ministro de Industria, por eso vamos a convocar al ministro por el caso de Pure Life a la comisión del Senado para que explique la situación apenas tengamos funcionamiento pleno”.

Para el senador, el caso de Pure Life es particularmente “vidrioso”: “Aparece una empresa, presenta una oferta por encima de lo que vale, resulta que la empresa no tiene historia en el giro, no tiene reservas, los integrantes aparecen con juicio por estafa, el ministro selecciona o impulsa para que se venda ya, la empresa presenta una cuenta en un banco de Shanghái que no se termina confirmando... Hay muchos elementos que tienen que confirmarse. Hay elementos que hacen mucho ruido y está bueno que el ministro aclare”.