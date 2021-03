Luego de que se discutieran durante varios meses los cambios en la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) propuestos por el Poder Ejecutivo en la Ley de Presupuesto, y de que se llegara a un acuerdo entre el gobierno y la oposición, parecía que el tema ya estaba saldado. Pero ahora surgió otra ida y vuelta que tiene como centro a la ingeniera agrónoma Adriana Zumarán, quien fue designada por el Ejecutivo para ocupar la secretaría general de la UAM.

Zumarán denunció en una carta que envió al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que no tiene “acceso a la información” y no forma parte de “ningún proceso de decisión” ni se la ha tomado en cuenta “desde el punto de vista formal administrativo” hasta ahora, según consignó El País.

Por tanto, la ingeniera anunció que se retirará de la gobernanza de la UAM para “volver como secretaria general, no como florero”. “Creo que continuar mi presencia en la UAM sin poder ejercer el cargo para el que fui designada, además de dar un doble mensaje y crear confusión, no le hace bien a la comunidad, a la institución UAM ni a mi persona, por lo que hoy me retiro hasta que pueda volver como secretaria general en funciones”, afirmó.

La edila de Montevideo Adriana Balcarcel (PN) aseguró a la diaria que en el marco del mes de las mujeres se iba a realizar una actividad en la UAM y a Zumarán “no le permitieron hacer invitaciones a mujeres destacadas en el ámbito nacional y departamental”, ya que no se le reconoce “como parte integrante”, aunque fue designada por el Poder Ejecutivo.

“Me suena muy mal que la relación que debe existir normalmente, que hablamos de mujeres con cierto poder, en la unidad más grande de América Latina se cae a pedazos el discurso”, señaló Balcarcel, y adelantó que este jueves a las 16.00 planteará el tema en la Junta Departamental de Montevideo. La edila subrayó que llevará el tema a nivel institucional porque le parece que “no está bueno tener un discurso y hacer lo contrario”.

Balcarcel afirmó que no se puede decir que Zumarán no “califica” para el cargo, ya que es una mujer “de la granja” e ingeniera agrónoma, técnica, y por más que sea “hija de”, ya que su padre era Alberto Zumarán, histórico dirigente del PN, “no estuvo nunca en política, se le dio el cargo justamente por valorizar su trabajo en la granja y por su conocimiento en el tema”. “Hablamos de paridad y resulta que ¿cómo es? ¿Está flechada la cancha o no está flechada? La verdad que a mí me molesta, y lo tengo que plantear en este ámbito”, finalizó la edila.

“Que resuelvan los problemas”

El senador blanco Sergio Botana fue crítico con la situación. En su cuenta de Twitter escribió: “Hay que cortar con el tire y afloje político en la UAM. Se pusieron de acuerdo en la Gobernanza. Ahora dejen trabajar. Está en juego la Granja Nacional. Hay que ayudar calladitos la boca. Falta mucho para solucionar. Ayudemos en silencio”.

En diálogo con la diaria, el senador dijo que “se están peleando por la gobernanza” y “unos trancan el tema de que entren los otros”, algo que le parece “lamentable”. Botana recordó que el cambio de gobernanza de la UAM fue votado en el Senado tanto por el Frente Amplio como por la coalición de gobierno, pero él no apoyó el proyecto. “Yo no quiero entrar en esa discusión porque si no voy a alimentar la discusión que no quiero que se dé. Me parece que la pelea política no debe existir. Si se pusieron de acuerdo para gobernar de determinado modo, que ahora gobiernen”, subrayó.

Botana recordó que no votó el cambio porque por la UAM pasa “65% de la producción de frutas y verduras del país” y se determinan “precios, volúmenes producidos, calidades, estatus sanitario, en cuáles departamentos se planta y en cuáles no”. Por lo tanto, el senador creía que quienes deberían gobernar eso eran “los productores”, mientras que el gobierno nacional y el departamental “tenían que preocuparse de cuidar los aspectos sanitarios y las cuestiones vinculadas a la seguridad”, pero “prefirieron dedicarse a liderar un proceso del que no saben”.

“Pero ahora que lo están haciendo, que resuelvan los problemas que hay que resolver, de cómo se hace la operativa en el mercado, cómo hacen para bajar el costo de los espacios y de funcionamiento, y cómo hacen “para renegociar la deuda con el Banco República y bajarle los intereses, darle más plazo y bajar el peso de las amortizaciones”. “Que se preocupen por llevar los servicios que no hay, en vez de andarse peleando por cuestiones políticas menores, si es más o menos la entrada de uno o del otro, por favor”, finalizó.

En tanto, el senador blanco Jorge Gandini citará para el próximo jueves a las autoridades de la UAM y pedirá una entrevista con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, para reclamarle explicaciones por esta situación, según informó el matutino. En su cuenta de Twitter, Gandini recordó que fue parte “de una negociación de buena fe” con Cosse para gobernar la UAM entre la Intendencia de Montevideo (IM) y el Poder Ejecutivo, pero opinó que “hoy se está violando la ley y el acuerdo político”.

El Directorio de la UAM, que “excluye” a la secretaria general designada por el PE, “viola la ley y debe ser rápidamente corregida por la IM integrándola al Directorio”, aseveró Gandini. “La ausencia del Poder Ejecutivo, operadores y productores, mientras se toman decisiones importantes, abre crisis institucional”, agregó. El legislador indicó que Zumarán, “designada el 26/2, no es convocada al Directorio, no tiene mail institucional, no recibe información, no accede al plan de negocios, no está en la planilla de trabajo ni fue al Parlamento. Una exclusión ilegal que la Intendenta debe corregir pronto”.