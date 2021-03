“Complicado, complicado”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou en la mañana de este lunes en una rueda de prensa, luego de darse la primera dosis de la vacuna Sinovac en el Hospital Maciel, cuando se le preguntó cómo veía el momento actual de la pandemia. Subrayó que el avance del virus está “presionando sobre la última barrera, que son los CTI, que no hace tan sólo a la infraestructura sino a todos los equipos que tienen que estar pendientes de salvarle la vida a la gente”.

El mandatario fue consultado sobre el pedido de varias sociedades médicas, que el sábado señalaron en un comunicado que las acciones para “evitar la catástrofe sanitaria inminente” son “la reducción de la movilidad en su máxima expresión y el cierre de toda actividad no esencial”. Lacalle Pou subrayó que escucha al Sindicato Médico del Uruguay (SMU), como lo hizo cuando le fue “a pedir cuarentena obligatoria hace más de un año” y también ahora, “que piden medidas más restrictivas”. “El tema son las decisiones que uno tiene que tomar, que están con un anclaje muy fuerte en la ciencia y también en lo que uno estima como gobernante que puede tener eficacia para realmente reducir los contagios”, señaló.

Agregó que allí entra en juego dónde se generan los contagios: “Actividades donde se cumple el protocolo, no hay contagio; actividades en donde uno se relaja en su conducta, allí hay contagios”. Por lo tanto, dijo que las últimas medidas que tomó el gobierno fueron “de cierta dimensión”, y puso como ejemplo la suspensión de las clases presenciales, “con todo lo que eso conlleva”. “Si eso es acompañado por las conductas personales, sería suficiente”, sostuvo.

“Esperemos que con las medidas que fueron tomadas hace cinco días, dentro de diez días tengamos reducción de la movilidad, y que los contagios no presionen a los CTI, que es la preocupación más grande que tiene el gobierno”, señaló. Agregó que “si se sigue tirando la piolita”, lo que se va a pedir es “cuarentena obligatoria”, e insistió con que el gobierno no la establecerá porque “no cree en un Estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad”.

La oposición

Las declaraciones del presidente no cayeron bien en filas del Frente Amplio (FA). Por ejemplo, el diputado Carlos Mahía dijo en su cuenta de Twitter que Lacalle Pou “habló de la responsabilidad de la gente, no [de] la propia” y que “no respalda la recomendación de reducir la movilidad de la academia ni los médicos”. Además, sostuvo que “rechaza el diálogo con el FA” y que “el gobierno no reacciona”.

A su vez, el senador del FA Charles Carrera dijo a la diaria que “nadie está pidiendo cuarentena”, sino “reducir aún más la movilidad para detener la curva de contagios”. Agregó que, más allá de eso, lo que solicitó el FA al gobierno es un “ámbito de trabajo que pudiera incluir no sólo a la comunidad científica sino también a representantes de la salud, médicos intensivistas, enfermeros y trabajadores en general”.

“Ellos son quienes están en la primera línea de fuego y a quienes hay que tener en cuenta. No sólo porque son quienes mejor pueden aportar soluciones, sino porque también debemos atender el estrés laboral y las dificultades sanitarias que hoy en día está afrontando ese colectivo de trabajadores. El gobierno debe escuchar a la oposición, debe escuchar a la comunidad científica, a los médicos y trabajadores. La situación es muy grave”, sostuvo.

Además, Carrera dijo que “el gobierno debe dejar de hacer oídos sordos y hacer de cuenta que acá no pasa nada”, porque “estamos en una crisis sanitaria, social y económica, con 100.000 nuevas personas en situación de pobreza, 60.000 puestos de trabajo menos, miles de empresas pequeñas y medianas cerradas y caída de seis puntos del producto interno bruto”, por lo tanto, el gobierno “debe escuchar”.

SMU con los partidos políticos

En tanto, a lo largo de toda la tarde y parte de la noche del domingo, representantes del SMU tuvieron diferentes reuniones virtuales con integrantes de los principales partidos políticos del país: el FA, el Partido Colorado, el Partido Nacional (PN), Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Gustavo Grecco, presidente del SMU, explicó a la diaria que pidieron la reunión porque tanto la coalición de gobierno como la oposición juegan un rol para tomar decisiones que permitan “disminuir la movilidad para bajar los contagios y que ello disminuya el flujo de pacientes, que en este momento hay en todas las salas de internación, en todos los niveles asistenciales, no solamente en CTI”.

Grecco subrayó que en esas reuniones les trasladaron a los partidos sus vivencias, porque son médicos clínicos que trabajan todos los días con pacientes y que están “sufriendo y padeciendo los problemas asistenciales”. Además, resaltó que ahora hay 306 pacientes en CTI con coronavirus. Por lo tanto, dijo que les parecía importante trasladar su experiencia “de primera mano, como insumo para el debate en las distintas fuerzas políticas”.

En cuanto a las declaraciones de Lacalle Pou, Grecco sostuvo que “nunca pidieron cuarentena obligatoria”, sino “medidas que lleven a una restricción de la movilidad, definidas área por área, en línea con lo que el Grupo Asesor Científico Honorario recomendó, en función de evidencia científica, en el documento del 7 de febrero”. Además, subrayó que lo que pide el SMU también va en línea con las decisiones “que el año pasado tomó el gobierno, que llevaron a una restricción importante de la movilidad en distintas áreas”.

“Entendemos que hoy no están las señales de alarma para que la población realmente tenga la percepción del riesgo que se tenía el año pasado, a pesar de la realidad de lo que estamos viviendo en los centros asistenciales. Creemos que hacen falta esas señales políticas, que no planteamos que sean otra cosa, ni más ni menos, que las que ya se tomaron en su momento, cuando se pudo prevenir durante meses que esto pasara”, subrayó.

Videos y polémica

A todo esto, este lunes el diputado del PN Juan Martín Rodríguez publicó en Twitter una captura de pantalla de un mensaje de Whatsapp en el que se lee que a pedido de Zaida Arteta, secretaria del SMU, enviaban a los médicos una serie de recomendaciones sobre “cómo filmarse” para hacer una campaña con el fin de “generar viralización” y buscar “impacto”. En el mensaje se pone como ejemplo que cada médico diga dónde trabaja y que comunique que “el sistema está desbordado”, al punto de que tienen que “elegir qué pacientes ingresar”.

Rodríguez escribió que esperaba que fuese “fruta podrida”, pero “lamentablemente” comprobó que no, y preguntó si el SMU se deslindará de ese “acto de desestabilización” impulsado por Arteta. “¡Cuánta deslealtad! Solicitan reunirse de apuro con los partidos políticos el fin de semana y en paralelo [hacen] esto”, señaló.

En diálogo con la diaria, Rodríguez sostuvo que si bien “se puede hacer una campaña de impacto con un mensaje positivo, acá se dice poco más que ‘mire que voy a tener que elegir si usted vive o muere, porque está saturado’”. “Es un acto bastante grave que un profesional de la salud, que sabe lo que es el concepto de ‘saturado’ y lo que implica, maneje ese concepto cuando no lo está”, sostuvo.

Grecco dijo que el viernes el Comité de Emergencia Sanitaria del SMU, en una sesión ampliada con otras organizaciones de la salud, resolvió, entre otras cosas, “filmar videos con colegas relatando sus vivencias de primera mano, dirigidos a la población para sensibilizar”. Agregó que el video debe tener “determinadas características”, porque no es para decir “lo que yo quiera o lo que me parezca”, porque “tiene que ser un mensaje medido”, por lo tanto, el equipo de comunicación del SMU dio una serie de recomendaciones sobre cómo hacerlo.

“Nuestro miedo es que dentro de algunos días, con este nivel de ingreso en los CTI, no tengamos lugar para atender, ya no a los pacientes con covid, sino a cualquiera que requiera terapia intensiva. Se trata de eso. Ese video se filtró, y no debería haberse filtrado, porque obviamente era de circulación interna. Pero no tenemos ningún empacho en decir que es parte de nuestra campaña de colaboración y sensibilización a la opinión pública, porque lo que queremos es evitar que muera gente”, subrayó.

En cuanto al tuit del diputado Rodríguez, Grecco dijo que lo que se filtró “no tiene ninguna intención de desestabilización”, sino que era para “guiar a los colegas en el mensaje que queríamos transmitir sobre la situación de alarma que estamos viviendo en el sistema de salud, y que puede empeorar”.

Por último, varias agrupaciones médicas del SMU, entre las que se encuentran la Unión Gremial Médica y Médicos Independientes, en la noche de este lunes publicaron un comunicado en el que sostuvieron que la campaña de videos “nunca fue sometida ni aprobada por el Comité Ejecutivo del SMU”, órgano legítimo que integran. Agregaron que “sin dejar de entender la gravedad de la situación sanitaria y la preocupación” que comparten, consideran que “ese tono propuesto constituye un manejo malintencionado de la pandemia y no ayuda a mitigar sus efectos”.