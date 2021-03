“Me preocupa el crecimiento de la pobreza, y mucho. Nos duele tremendamente ver uruguayos revolviendo la basura para sacar algo de comer, nos duele el porcentaje de niños que nacen en condiciones de extrema pobreza, sobre todo proyectando el país del futuro si no cambiamos esa realidad”, declaró el senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos a la diaria, un día después de que se difundieran las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) que marcan que 100.000 personas quedaron por debajo de la línea de pobreza en Uruguay en 2020.

El jueves, el excomandante en jefe del Ejército se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y le entregó una serie de propuestas de CA para atender la situación de aquellos “que están realmente en total desamparo, que están en la informalidad, rayando en la marginalidad”. “Nosotros creemos que hay que hacer determinados apoyos”, insistió Manini, y afirmó que es necesario “cambiar el sentido de lo que viene ocurriendo, empezar a recuperar a esos sectores que han quedado tan atrás”. Añadió que Lacalle Pou tiene el tema “a estudio” y que “no ha habido respuesta concreta al respecto”.

No es la primera vez que CA le entrega propuestas al presidente. En febrero, presentó una serie de medidas que apuntaban a atender la situación de las pequeñas y medianas empresas. Algunas de ellas fueron atendidas; por ejemplo, el Parlamento aprobó el 18 de marzo una ley de asistencia a micro y pequeñas empresas que establece la exoneración de 50% de los aportes patronales y contempla la posibilidad de refinanciar deudas ante el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva. Pero según remarca Manini, no se atendió en igual medida la situación de las medianas empresas y CA entiende que eso debe abordarse. “También propusimos otras medidas que no fueron recogidas, para distintos sectores del agro, para la baja de los combustibles, para desarrollar un plan de pesca”, enumeró.

Un “GACH económico”

Entre sus propuestas, CA sugiere la convocatoria al Consejo de Economía Nacional. Este organismo está previsto en el artículo 206 de la Constitución, con carácter consultivo y honorario, e integrado por “representantes de los intereses económicos y profesionales del país”. En 2005 se aprobó una ley y en 2006 un decreto reglamentario para conformar este Consejo, a impulsos del Frente Amplio, y si bien el organismo llegó a constituirse, sólo fue consultado en una instancia y por la vía de los hechos dejó de funcionar. Manini consideró que en esta “grave crisis” sería necesario convocarlo, y que además participen empresarios, trabajadores, la academia y representantes de los partidos políticos. “Así como en los años 80 se creó la llamada Concertación Nacional Programática, o cuando allá por 2002 se convocó a aquella Concertación para el Crecimiento”, comparó.

El líder de CA evaluó que el organismo sería “una suerte de GACH económico, donde cada uno ve o plantea los distintos puntos de vista y de ahí salen propuestas al gobierno, a quien tiene las responsabilidades, que las tomará o no las tomará, pero sí al menos podrá estar plantéandose cuáles son las soluciones”. “Creemos que este es momento de tender puentes, de establecer un diálogo entre todos los actores. También la academia tiene que participar. No podemos seguir con eso de una parte poniéndole palos en la rueda a otra parte. Estamos en una profunda crisis que no sólo es nacional sino que es regional y mundial, y de esta crisis vamos a salir todos juntos, y si seguimos desgastándonos, el Uruguay se va a seguir rezagando y va a estar cada vez peor”, consideró.